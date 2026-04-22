Ensayo general para el eclipse solar total de agosto: cómo y cuándo ver el sol a la altura correcta

Aún quedan 112 días para el 12 de agosto, cuando en España se podrá contemplar el primer eclipse solar total en más de un siglo, pero en unos días se podrá hacer una especie de ensayo general para asegurarse de que el lugar elegido permitirá una buena visibilidad.

Para observar bien el eclipse habrá que estar en la franja de totalidad, pero además habrá que poder ver el Sol sobre el horizonte al atardecer. Una montaña, unos edificios u otros obstáculos visuales pueden arruinar la visión.

En los próximos días, será posible ver el sol en la misma altura sobre el horizonte que durante la totalidad del eclipse, "si ves el Sol entonces, lo verás durante el eclipse", indica el Real Observatorio en sus redes sociales.

Los mejores días para hacer esa prueba son el 29 y 30 abril, pero unos días antes o después, en concreto entre el 25 de este mes y el 4 mayo, "es parecido", solo que estará un poco más a la derecha o a la izquierda.

En concreto, el 29 de abril habrá que mirar hacia el oeste, entre las 20.19 y las 20.25 horas, aproximadamente, para ver el Sol exactamente en el lugar dónde se verá eclipsado el 12 de agosto.

Ese ensayo general de visibilidad debe hacerse llevando unas gafas de eclipse para mirar a nuestra estrella, recuerda el Real Observatorio.

El eclipse en su fase de totalidad se podrá ver al cien por cien en una franja que cruza las comunidades de Galicia, Asturias, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares.

El del 12 de agosto es el primero del llamado Trío de Eclipses, que se completará con otro total el 2 de agosto de 2027, y uno anular, el 26 de enero de 2028.