Un homenaje a los presidentes... de parte del que será presidente: "Todos han militado en el mismo espacio político, Aragón"

A las 17.30 horas, Jorge Azcón convocaba a los medios en el palacio de La Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, para hacer el anuncio que llevaba esperando casi tres meses: el acuerdo político con Vox para poder ser investido presidente la próxima semana. Y, sin tiempo que perder, acababa sus declaraciones -"solo puedo responder a una pregunta más ahora, que tengo otro acto muy bonito en el Pignatelli"- y, con apremio, se desplazaba hacia la sede del Gobierno de Aragón, a la que regresará en breve de forma oficial, para inaugurar la sala donde se expondrán todos los retratos de sus predecesores, desde el preautonómico Juan Antonio Bolea hasta su último gran rival, el ya fallecido Javier Lambán.

En los corrillos previos a la llegada de Azcón el tema de conversación, por motivos obvios, era el pacto que se acababa de rubricar y que supondrá el regreso de la formación ultra de Santiago Abascal a las instituciones aragonesas dos años después. Todos los focos, pese a lo emotivo y solemne del acto, se los llevaba la actualidad política más inmediata. Y, en el discurso del presidente (aún) en funciones, no faltaron las referencias veladas al acuerdo. "Nadie cómo José Angel (Biel, presente en el homenaje) sabe lo que es formar gobiernos con persoans que piensan distinto", dijo en un momento dado.

En cualquier caso, el líder popular subrayó que, "pese a los aciertos y errores, a los acuerdos y discrepancias", todos los presidentes que le precedieron "militaron en el mismo espacio: Aragón". Y pasó a enumerar las virtudes de todos y cada uno de ellos, antes de inaugurar la sala, que estará abierta al público, donde se expondrán los retratos. Además, anunció que, junto a ella, habrá otra con imágenes que ilustrarán el período democrático en la comunidad y reivindicarán su autonomía.

Loas a sus predecesores

Con la tradicional muletilla "recuperar Aragón" precediendo a cada dirigente, de Bolea destacó su imagen "izando la cuatribarrada en la plaza Aragón de Zaragoza"; de Gaspar Castellano, que fue "el primero en tomar posesión en virtud del estatuto recién aprobado"; de José María Hernández de la Torre, el hecho de "asumir en funciones el cargo en un momento de turbulencias política y el impulso a la comisión mixta de transferencias"; y a Juan Antonio de Andrés, el "organizar las primeras elecciones democráticas".

Luego, pasó a loar a los presidentes democráticos. De Santiago Marraco, siguiendo la estela de su predecesor, resaltó su condición de "primer presidente elegido por las urnas"; de Hipólito Gómez de las Roces, el "hito" de incluir en su Ejecutivo por primera vez a una mujer; de Emilio Eiroa, su "determinación sin igual de defender la autonomía, con la presencia masiva de aragoneses en la calle"; de José Marco, el "poner en primera línea el municipalismo"; de Ramón Tejedor, el "posicionar a nuestra tierra en entornos internacionales con el deporte y la nieve en 1995 en el Pirineo"; y de Santiago Lanzuela, su rama más patrimonial, con la reapertura de la catedral de La Seo en Zaragoza.

Así llegó Azcón a los dirigentes políticos de este siglo. De Marcelino Iglesias, que estuvo presente tan solo unos minutos antes de partir a la sede del PSOE Aragón para presidir su ejecutiva regional, el presidente popular enfatizó en las "nuevas infraestructuras que fueron capaces de asentar población, como Dinópolis"; de Luisa Fernanda Rudi, que excusó su ausencia, aplaudió la "valentía de anteponer el bien de los ciudadanos en una situación extraordinariamente complicada"; y de Javier Lambán, reseñó el "comprender y hacer comprender que el sentimiento aragonesista es compatible y complementario con la permanencia en un gran proyecto, España".

Tras las palabras, Azcón hizo acto de entrega de una reproducción en miniatura de cada retrato a los propios dirigentes que pudieron asistir o, en su defecto, a sus familiares. El próximo en ser plasmado en el lienzo será él. Aunque, para eso, habrá que esperar, mínimo, una legislatura. La que empezará la semana que viene con Vox de la mano.