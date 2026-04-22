La Aemet lo confirma: Zaragoza se prepara para un descenso drástico de las temperaturas para San Jorge

Abril está siendo un mes con temperaturas muy por encima de lo habitual en toda España. Los termómetros están marcando valores típicos de junio y julio a mitad de abril y medio país está preocupado por lo que se avecina el próximo verano con la amenaza real del fenómeno de El Niño. Aragón está siendo una de las comunidades autónomas donde el calor se está dejando notar con el Valle del Ebro como principal estufa y las comarcas de alrededor sufriendo los estragos de alguna que otra tormenta acompañada de granizo.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado en las últimas horas que Zaragoza aspira a ser la capital de provincia con la temperatura más alta de todo el país este miércoles. En un primer momento, las previsiones indicaban que los termómetros podrían llegar hasta los 35 grados en la víspera de San Jorge, pero la predicción cambió en las últimas horas y la máxima esperada será de 33 grados. Solamente Murcia podría alcanzar tales valores calurosos, superando ciudades muy calurosas como Sevilla (29), Córdoba (27), Almería (24).

Además, la Aemet ha confirmado la llegada de calima a la Península Ibérica. La calima reduce la visibilidad, deja cielos turbios y también empeora la calidad del aire. La institución ha recordado que este miércoles todavía pueden caer fuertes tormentas en el tercio norte peninsular.

Las máximas caerán 7 grados

Desde el pasado fin de semana, las máximas en Zaragoza y todo el Valle del Ebro no bajan de los 30 grados. Además, las mínimas se han situado en torno a los 14-15 grados dejando noches muy calurosas cuando todavía estamos en primavera. Por ejemplo, este martes, Quinto fue la localidad donde se registró la temperatura más alta con 31,2 grados, por delante de Caspe (30,4), Híjar (30,3), La Almunia de Doña Godina (29,9), Zaragoza Aeropuerto (29,9).

Varias personas se refrescan en la fuente de la plaza del Pilar en una imagen de archivo / RUBEN RUIZ R< / EPA

El fuerte calor va a dar una pequeña tregua a los zaragozanos para San Jorge con una caída drástica de las temperaturas acompañada del regreso de las fuertes rachas de viento procedentes del Sureste. Según la previsión de la Aemet, las máximas caerán en Zaragoza hasta 7 grados en tan solo 24 horas y se situarán en los 26 grados tanto el jueves 23 de abril como el viernes 24. Cabe recordar que muchos zaragozanos van a aprovechar el puente de San Jorge para hacer una escapada por España y Europa.

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Las temperaturas volverán a subir el fin de semana con los termómetros marcando 30 grados el domingo. Las mínimas también bajarán hasta situarse entre los 12 -13 grados al menos hasta el martes. Los cielos estarán despejados dejando días primaverales con un claro sabor a verano que hará salir de los hogares a muchos zaragozanos.