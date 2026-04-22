La Mafia se sienta a la mesa cambia de nombre a La Famiglia se sienta a la mesa tras lograr Italia anular la marca

La cadena de restauración aragonesa La Mafia se sienta a la mesa cambia su nombre a La Famiglia se sienta a la mesa tras la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), que estimó la solicitud de nulidad de la marca tras una iniciativa promovida desde la Embajada de Italia en España.

En concreto, el organismo español estimó hace unos meses la solicitud de nulidad presentada por Italia, al considerar que el signo reproducía de “manera directa el nombre de una organización criminal real, cuya actividad no constituye un fenómeno remoto o meramente literario, sino una realidad persistente”.

“Decidimos dar un paso adelante y salirnos de las polémicas de la última temporada y de asuntos que no nos representan para nada. Damos paso a lo que no es un cambio, para nosotros una palabra no significa 25 años de historia. Pasamos de La Mafia al nuevo nombre La Famiglia se sienta a la Mesa. Es una nueva forma de contar lo que hemos sido siempre y refleja lo que somos”, ha señalado el consejero delegado de la firma, Javier Floristán, en un encuentro con los medios.

Por su parte, la directora general del grupo, Loli Riquelme, ha subrayado que con este cambio ponen punto final al conflicto. “No queremos entrar en debates ni en temas que no nos representan; todo lo contrario, queremos salir de ahí, porque nos dedicamos a abrir nuevos restaurantes y a seguir creciendo, ya que mantenemos el mismo plan de expansión”, ha explicado.

El grupo, que lleva año y medio estudiando y analizando este cambio y llegó a barajar alrededor de 800 nombres, ha avanzado que durante un tiempo convivirán ambas marcas. Los cambios comenzarán a lo largo de mayo y junio, cuando se sustituirán los logotipos a nivel nacional, aunque la compañía espera que el proceso esté completado en verano.

El primer local con la nueva marca abrirá en mayo en Madrid

En este contexto, la compañía ha precisado que el primer restaurante con la nueva denominación abrirá durante el mes de mayo en Madrid, concretamente en la calle Velázquez. No obstante, no variará el nombre del grupo de restauración, que seguirá siendo LMssLM.

Pese al cambio de denominación comercial, el grupo ha avanzado que mantiene el recurso presentado tras conocerse la última resolución. “Queremos que nos den una explicación. Nos queremos salir de este jaleo, porque queremos que se nos reconozca por la buena gastronomía y por el crecimiento de nuestros locales. No nos afecta en nada al plan de expansión”, ha explicado Riquelme.

Por otro lado, el grupo prevé seguir creciendo a lo largo de este ejercicio con la apertura de 30 locales de sus diferentes marcas, para lo que estima invertir 15 millones de euros entre establecimientos propios y franquiciados. Esta expansión permitirá la creación de cerca de 500 nuevos puestos de trabajo.

Así, la firma afronta los próximos años con una hoja de ruta clara: seguir creciendo hasta alcanzar las 200 unidades operativas en 2028.

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La cadena cerró 2025 con unas ventas de 132 millones de euros, lo que supone un 12,3% más que el año anterior. Además, abrió 21 nuevos locales en España, Portugal y Andorra, con lo que finalizó el ejercicio con 114 unidades operativas.