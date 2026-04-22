El ministro Urtasun dice que "no puede ignorar" la sentencia de Sijena pero da su apoyo al MNAC para "proteger" los bienes

Nueva polémica con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, por sus palabras en el pleno del Congreso de los Diputados respecto del retorno de los bienes de Sijena a Aragón. El titular de Cultura ha reconocido este miércoles que hay una sentencia en firme del Tribunal Supremo que "no puede ignorar" y que obliga a devolver las pinturas de la sala capitular del Monasterio de Sijena (Huesca), depositadas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), a su lugar de origen. Pero al mismo tiempo, ha dado su apoyo al museo catalán si realiza "algún tipo de recurso para proteger el bien", dejando la puerta abierta a iniciativas que claramente contravendrían el espíritu de las sucesivas sentencias judiciales que condenan a las autoridades catalanas a devolver los bienes que son propiedad de Aragón.

El ministro ha empezado por el principio: "Hay una sentencia en firme que ni yo ni ninguna administración catalana puede ignorar", ha dicho en respuesta a la pregunta del diputado de ERC Francesc-Mar Álvaro Vidal sobre cómo piensa garantizar la integridad del conjunto pictórico de Sijena.

Urtasun ha anunciado que si el MNAC realiza "algún tipo de recurso para proteger este bien patrimonial, siempre tendrá el apoyo del Ministerio de Cultura, igual que han tenido el apoyo todos los informes técnicos elaborados por su patronato", posicionándose de nuevo del lado de las autoridades catalanas, en lugar de mantenerse en el respecto a las sentencias judiciales en firmes y en garantizar el retorno de las obras de arte sacro a su legítimo propietario.

El titular de Cultura ha insistido en que su Ministerio sigue dos criterios: "proteger el bien patrimonial y escuchar a los técnicos y conservadores que llevan tantos años custodiando una obra y que han permitido que llegue hasta el día de hoy".

Con todo, las pinturas de la sala capitular del Monasterio de Sijena (Huesca) deberán ser devueltas a su lugar de origen en Aragón, tras una sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), Barcelona, a reintegrarlas en 2026, pero las autoridades catalanas siguen dilatando el proceso.

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Por su parte, el diputado de ERC ha advertido de que mover los frescos del Museo Nacional de Arte de Cataluña "los va a llevar al desastre" y ha lamentado que un tema como este haya acabado en manos de los tribunales. Álvaro Vidal ha insistido en que la devolución de los frescos al monasterio de Sijena "pone en riesgo un patrimonio del siglo XIII" y ha considerado que en la decisión del traslado "esconde un anticatalanismo", pasando por alto la sentencia en firme y la propiedad de las obras.