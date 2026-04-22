Un pequeño pueblo de Aragón se convierte en la capital del indie con Marlon, Pole o Luc Loren

En Aragón todavía existen lugares donde el tiempo parece avanzar a otro ritmo. Pueblos pequeños que sobreviven lejos del foco mediático, rodeados de campo, con plazas que siguen siendo punto de encuentro y calles donde la vida cotidiana conserva una autenticidad difícil de encontrar en las grandes ciudades. Espacios que, a simple vista, apenas ocupan un punto en el mapa, pero que guardan una personalidad propia capaz de inspirar proyectos mucho más grandes que su tamaño. Esta primavera, uno de esos municipios turolenses se convertirá durante dos días en escenario de moda, música y celebración colectiva, rompiendo con estas leyes de intimidad y llenando sus tranquilas calles de movimiento, ruido y cámaras.

Se trata de Urrea de Gaén (Teruel), que los próximos 24 y 25 de abril acogerá una nueva edición de Villa Alegría, la propuesta creada por la firma de moda NURRK para presentar su colección SS26, “The Maravilla”. Lo que comenzó como una idea singular ha terminado consolidándose como una de esas citas que escapan al formato habitual del calendario cultural. No es un festival al uso, tampoco una simple presentación de moda. Es una experiencia que mezcla diseño, territorio, comunidad y entretenimiento en un contexto imposible de replicar en otro lugar.

Con “The Maravilla”, NURRK reivindica el origen como inspiración creativa. La colección fusiona tradición, nostalgia del hogar y vínculos reales con una estética contemporánea de líneas depuradas y sensibilidad urbana. La marca traduce así el espíritu del pueblo a una propuesta actual donde conviven artesanía, emoción y modernidad. El resultado no se limita a una pasarela: se expande al propio evento, concebido como una narrativa viva en la que cada elemento conecta con los valores de autenticidad, craft y propósito.

Una presentación convertida en experiencia

El viernes 25 de abril, Villa Alegría abrirá sus puertas al público con una programación pensada para todas las edades en Urrea de Gaén. Desde las 12.00 hasta las 18.00 horas, el pueblo acogerá un market de marcas, showroom, foodtrucks y animación musical con charanga. También habrá una Zona Kids con talleres infantiles y actividades familiares, ampliando el evento más allá del público habitual de moda o música.

Por la noche llegará la gran verbena contemporánea de Villa Alegría con las actuaciones de Marlon y Pole, dos nombres destacados del panorama pop nacional, además de los DJ sets de Luc Loren y Luceral. Un cartel que confirma la capacidad de esta cita para atraer talento y convertir un pequeño municipio turolense en punto de encuentro para público llegado de distintos lugares.

Cómo llegar y por qué importa

Para facilitar la asistencia, la organización habilitará autobuses de ida y vuelta entre Zaragoza y Urrea de Gaén, con salidas el sábado a las 11.00 y 18.00 horas y regresos ya en la madrugada del domingo a la 01.00 y 04.30 horas desde el pabellón de deportes.

En un contexto donde muchos eventos tienden a parecerse entre sí, Villa Alegría propone exactamente lo contrario: identidad. Una experiencia que solo puede ocurrir en Urrea de Gaén, donde la moda sale del circuito tradicional, la música se integra en la vida del pueblo y la comunidad local deja de ser decorado para convertirse en protagonista. Durante dos días, Teruel volverá a demostrar que la cultura también se escribe lejos de las metrópolis más pobladas.

Qué ver en Urrea de Gaén

Tal como recuerda Turismo de Aragón, Urrea de Gaén se le ha conocido popularmente como la última aljama mora del Bajo Aragón y paseando por sus calles todavía puedes respirar la esencia musulmana. Sin duda, de su casco urbano destaca la iglesia parroquial del San Pedro Martir, del siglo XVIII. En las proximidades del pueblo se encuentra el yacimiento de una villa romana de los siglos II y III en un paraje conocido como la Loma del Regadío.

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