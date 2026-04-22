¿Cuándo será investido Azcón como presidente de Aragón? Estos son los escenarios posibles

El anuncio del acuerdo entre PP y Vox para investir como presidente a Jorge Azcón ha iniciado la cuenta atrás para una sesión de investidura que se celebrará la próxima semana y que supondrá el regreso de los de Abascal al Pignatelli, esta vez con tres consejerías. El plazo legal para celebrar el pleno acaba el próximo domingo, 3 de mayo, aunque se hará a principios de la próxima semana.

En ese sentido, este viernes hay convocada una reunión de la Mesa de las Cortes, presidida por la popular María Navarro y en la que todavía no está Vox, que entrará como parte del pacto en la vicepresidencia primera que ahora ocupa Fernando Ledesma (PP). El límite para convocar el pleno de investidura es de 48 horas hábiles, por lo que, como ha sucedido en Extremadura, la sesión se celebraría el martes 28 y el miércoles 29 de abril, día en el que Azcón sería presidente a todos los efectos.

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Aunque, eso sí, existe la posibilidad de convocar el pleno de urgencia, lo que permitiría adelantar los plazos al lunes 27 y que, en ese caso, el dirigente popular fuese investido ya el martes 28. En cualquier caso, la situación no se debería demorar más allá del miércoles, antes de designar de forma oficial a los consejeros, con seis del ala conservadora y tres de la extrema derecha.