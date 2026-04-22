Stellantis acuerda el ERE en Figueruelas para la salida de hasta 50 trabajadores desde los 62 años

La dirección de Stellantis y la mayoría del comité de empresa han alcanzado un acuerdo sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) en la planta de Figueruelas, que afectará hasta un máximo de 50 trabajadores a lo largo de 2026. El pacto sigue la línea de los aplicados en los últimos años en la factoría zaragozana, un ajuste de carácter progresivo y no traumático, centrado principalmente en la salida de empleados de mayor edad y articulado sobre fórmulas de voluntariedad.

Este tipo de ERE, recurrente en la planta, no responde a un recorte de empleo al uso, sino a un mecanismo de rejuvenecimiento y adaptación de la plantilla, dirigido en gran medida al colectivo técnico y administrativo (nivel 4 y 5), trabajadores fuera de convenio que se encuentran en la recta final de su vida laboral.

En este caso, el acuerdo contempla la salida de 16 empleados con este perfil nacidos antes del 1 de enero de 1965, que percibirán una indemnización equivalente a una anualidad completa, incluyendo salario base, complementos, pagas extra y retribución variable. Estas salidas se producirán al cumplir los 62 años, o de forma inmediata en el caso de quienes ya hayan alcanzado esa edad.

Doble voluntariedad

El resto del ajuste, hasta completar el máximo de 50 personas, se dirigirá a empleados con limitaciones o dificultades de adaptación al puesto de trabajo. En estos casos se aplicará el criterio de doble voluntariedad, con indemnizaciones que respetarán el mínimo legal establecido para los despidos colectivos y se adaptarán a las circunstancias individuales de cada trabajador.

El acuerdo incluye además medidas de acompañamiento social habituales en este tipo de procesos, como el convenio especial con la Seguridad Social hasta los 63 años, así como el mantenimiento de determinados beneficios sociales.

Las salidas se producirán de forma progresiva entre el 27 de abril y el 31 de diciembre de 2026, en una planta que, pese a vivir un momento de intensa transformación industrial, sigue ajustando de forma ordenada su estructura laboral sin recurrir a medidas traumáticas.