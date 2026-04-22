Tercer día de la huelga médica en Aragón: "Consejero que se oculta no es médico que ausculta"

Continúa la huelga médica en Aragón. Médicos y facultativos de la comunidad han vuelto a frenar este miércoles su actividad para, por tercer día consecutivo esta semana, y sin olvidar que es ya la cuarta huelga autonómica desde diciembre, reclamar al Gobierno de Jorge Azcón (PP), en funciones, mejoras en sus condiciones laborales y autonómicas y que estas se equiparen a las de otras comunidades. Como en anteriores ocasiones, los profesionales se han concentrado a las puertas de varios hospitales aragoneses para exigir respuestas el Ejecutivo.

Según los datos del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, el seguimiento de los paros en esta tercera jornada ha sido un 9,27%, lo que se traduce en que han secundado la huelga 359 profesionales de 3.873 efectivos reales.

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Por provincias, el mayor seguimiento se ha dado en Zaragoza, donde 322 de 2.934 efectivos reales han secundado los paros (10,97%). En el caso de Teruel han sido 19 de 355 (5,35%) mientras que, en el de Huesca, se han sumado a los paros 18 de 584 (3,08%).