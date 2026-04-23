Directo | Así se está viviendo el Día de Aragón tras el acuerdo entre PP y Vox para formar gobierno: CHA no asistirá al acto institucional por San Jorge

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Aragón vive su día grande con la política como protagonista después de que este miércoles por la tarde se sellase el pacto para que Azcón vuelva a ser presidente

Azcón y Nolasco hablan tras anunciar el pacto entre PP y Vox

Azcón y Nolasco hablan tras anunciar el pacto entre PP y Vox / Jaime Galindo / EPA

El Periódico de Aragón

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Zaragoza

Aragón se vuelca este jueves con la celebración de San Jorge, patrón de la comunidad, en una jornada festiva señalada en el calendario de miles de aragoneses. Las calles de todo el territorio acogerán actividades para todos los públicos, especialmente en las tres capitales, donde muchos aprovecharán el día para quedarse y disfrutar del ambiente. Pero el protagonismo no se limitará a Zaragoza, Huesca y Teruel, ya que Alcañiz volverá a convertirse en uno de los grandes puntos de atención con la representación del Vencimiento del Dragón, un acto multitudinario que cada año llena la plaza de España.

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