En Directo
Directo | Así se está viviendo el Día de Aragón tras el acuerdo entre PP y Vox para formar gobierno: CHA no asistirá al acto institucional por San Jorge
Aragón vive su día grande con la política como protagonista después de que este miércoles por la tarde se sellase el pacto para que Azcón vuelva a ser presidente
Aragón se vuelca este jueves con la celebración de San Jorge, patrón de la comunidad, en una jornada festiva señalada en el calendario de miles de aragoneses. Las calles de todo el territorio acogerán actividades para todos los públicos, especialmente en las tres capitales, donde muchos aprovecharán el día para quedarse y disfrutar del ambiente. Pero el protagonismo no se limitará a Zaragoza, Huesca y Teruel, ya que Alcañiz volverá a convertirse en uno de los grandes puntos de atención con la representación del Vencimiento del Dragón, un acto multitudinario que cada año llena la plaza de España.
El presidente del PP de Aragón y candidato a la Presidencia de esta comunidad, Jorge Azcón, ha dicho este jueves acerca del debate que ha despertado la inclusión del principio de prioridad nacional en su acuerdo de gobierno con Vox que "lo que no se puede hacer es leer una frase a medias".
En una entrevista en Antena 3, Azcón ha pedido no quedarse con la primera parte del enunciado de ese punto del acuerdo, la prioridad nacional, sin atender al "detalle estructural" de la segunda, en el que se dice que el principio de prioridad nacional "solamente es viable si cumple con el principio de legalidad".
En este sentido ha garantizado que ningún punto del acuerdo de gobierno PP-Vox se aprobara "sin tener un informe de los Servicios Jurídicos de Aragón" que garantice su legalidad, a lo que ha sumado algo a su juicio "evidente": que "todo lo que tiene que ver con extranjería no es competencia del Gobierno de Aragón".
Azcón ha señalado que en este ámbito las comunidades pueden establecer algunos criterios o baremos y ha aprovechado para decir que le parece "mucho más grave" que el presidente de la Generalitat de Cataluña, el socialista Salvador Illa, ponga como criterio para tener el permiso de residencia el conocimiento del catalán en lugar del conocimiento del español.
En este punto de la entrevista Azcón ha defendido que la lengua que se habla en la zona de Fraga (Huesca) no debe denominarse catalán, sino fragatí: "Lo que nos gusta es que se le llame como le llamamos en Aragón, no que nadie nos imponga el nombre de una lengua que se habla en otra comunidad autónoma".
Igual que con el acceso a la vivienda, Azcón ha garantizado que en la sanidad "en Aragón se va a atender a todo el mundo, en la Consejería de Sanidad, en los hospitales y en los centros de salud, exactamente igual que se les atendía, no va a haber ni un solo cambio", y ha apuntado que este es también un "debate interesado" en el que "se está intentando inocular el miedo".
Lo que se ha acordado, ha explicado, es la aplicación para el acceso a la vivienda o a ayudas sociales criterios que hoy se aplican "con normalidad" en otras comunidades autónomas y que "están dentro de la legislación española", que "tienen que ver fundamentalmente con el arraigo, con la pertenencia al territorio, con la residencia legal, con el número de años que se lleva viviendo, el estar empadronado, el tener residencia".
Fernando Beltrán: "Hoy Aragón celebra su día: memoria, orgullo raíces e ideas"
Fernando Beltrán, delegado del Gobierno en Aragón, también ha querido felicitar a todos los aragoneses este día de San Jorge. "Tierra de historia y de futuro. Hoy Aragón celebra su día: memoria y orgullo, raíces e ideas. Porque lo que fuimos también escribe lo que seremos".
Actividades en el Pignatelli por San Jorge
El Edificio Pignatelli será uno de los ejes centrales de San Jorge en Zaragoza porque incluye un programa de música, cine, magia, circo, teatro, danza o exposiciones varias.
En la zona de jardines del Pignatelli, en el patio de la Corona y en la propia sala los visitantes podrán disfrutar de la carpa mágica con Rubén Díaz, Civi Civiac y Javi el Mago; del espectáculo ‘Carabín carabán’ de Almozandia; de la actuación de Luna Roja DJ y Espai Sideral; de la Ferieta de juegos de la PAI; y del dance del rabal; de un concierto para conmemorar el aniversario de la declaración del arte mudéjar como Patrimonio Mundial de la UNESCO, con Berluna.
A las 12.30 horas, LaMov interpretará ‘España en conserva’, en la Sala de la Corona; Títeres de la Tía Helena presentarán su espectáculo ‘Cajal el rey de los Nervios’ conmemorando el 120 aniversario del Premio Nobel y Biella Nuei actuará en el escenario principal de los jardines para celebrar su 40 aniversario con la música. Las jóvenes voces del Coro Ixena ofrecerán un concierto en el patio; y DJ Guillems animará el mediodía en los jardines.
Por la tarde, habrá nuevos pases de magia en la carpa con Rubén Díaz, Civi Civiac y Javi el Mago; Ana Continente Danza presentará ‘Cable a tierra’; los más pequeños podrán seguir disfrutando con la ferieta de juegos de PAI; la Compañía de circo Nostraxladamus presentará su espectáculo ‘Rumbo Latoti’, elegido como premio al mejor espectáculo de calle en la XXVIII Feria de Teatro de Castilla y León, celebrada en Ciudad Rodrigo; el público podrá participar en el rodaje de un cortometraje con Colectivo Z; Violeta Borruel Danza, con la pieza ‘Lo que habita’; del grupo folklórico El Pilar nos deleitará con lo mejor de nuestro folclore, un recital jotero; Títeres de la Tía Helena regresarán con ‘Cajal, el rey de los nervios’; y Charraire interpretará la obra teatral ‘Garabato y Cuchufleta’.
Desde las 18.45 horas actuará la banda de gaitas de boto aragonesa; Pilar Almalé estrenará su espectáculo ‘Goya, te quiero’; y la jornada concluirá con el concierto de La estrella azul live, desde las 20:00 horas, en el escenario central en los jardines. Durante toda la jornada habrá también servicio de bar en los jardínes. El Edificio Pignatelli abrirá sus el jueves 23, de 10.00 a 21.00 horas, con entrada por calle Madre Rafols, a la zona de jardines.
Ibercaja celebra el Día de Aragón y el Día del Libro con un cuentacuentos en la plaza Paraíso
Ibercaja celebra el Día de Aragón y el Día del Libro con un cuentacuentos sobre la leyenda de San Jorge y el dragón. Será este jueves, 23 de abril, en la plaza Ibercaja, junto a la entrada del Espacio Ibercaja Xplora en la plaza Paraíso, número 2 de Zaragoza.
En estas sesiones, un juglar y el Rey Pedro IV protagonizan un espectáculo a cargo de la compañía Los Navegantes, basado en el cuento Te quiero, Valero, del escritor aragonés Fernando Lalana.
Se han programado tres sesiones, a las 11.30, 12.15 y 13.00 horas, abiertas a todos los públicos. No es necesario realizar reserva ni suscripción previa.
Actos en Huesca y en Teruel
En Huesca también se celebrará el Día del Libro, de 9.00 a 22.00 horas, en los Porches de Galicia; la Coral Oscense actuará en la Ermita de San Jorge; tendrá lugar el XX Trofeo de Escuelas de Ciclismo; el XLII Gran Premio San Jorge en el campo de tiro Loreto; patinaje divertido en la pista de patinaje de velocidad; a las 11:00 horas se realizará el reparto de la tradicional torta de San Jorge en el cerro, donde también habrá zona joven con actividades deportivas y culturales.
A las 12.00 horas llegará la XXV Jorgeada de Aragón, una andada con salida desde el Palacio de la Aljafería que llegará a la ermita de San Jorge en Huesca. A la misma hora comenzará el 11º Concurso de tortas y bizcochos de San Jorge, y en el cerro se sucederán las actuaciones de batucada, del grupo folclórico Elenco Aragonés, habrá parque infantil de hinchables; mientras que la plaza López Allué acogerá las actuaciones musicales de Radices e Ixeya, a las 19:30 y las 20:30 horas.
En Teruel, la Feria del Libro será este 23 de abril de 11.00 a 19.00 horas en la Plaza del Torico, donde se reunirán floristas y librerías para participar en un mercado de flores y libros.
A las 11.00 horas saldrá la comparsa de gigantes y cabezudos, con salida desde el Centro Juvenil de Plaza Domingo Gascón. A continuación, habrá animación infantil con la compañía Producciones Kinser y el espectáculo ‘Circo entre páginas’, en la plaza del Torico; se entregarán los premios del X Concurso Juvenil de Relato Breve ‘Teruel, ciudad del amor’; y por la tarde, desde las 19.00 horas, tendrá lugar un festival de jotas a cargo del grupo ‘Ciudad de los Amantes’ de Teruel, en la plaza del Torico.
Dardo de Pilar Alegría al pacto PP-Vox en su felicitación por San Jorge
Pilar Alegría, líder de la oposición en Aragón, también ha utilizado las redes sociales para dirigirse a todos los aragoneses y felicitar el Día de San Jorge sin olvidarse del pacto anunciado este miércoles entre PP y Vox. "De esta tierra única, bella y fuerte. De una tierra cuna de Reyes, pactos y fueros. De una tierra noble, que es hogar. San Jorge siempre derrota al dragón. También cuando el dragón viene en forma de desigualdad, recortes y menos autogobierno", ha expuesto la socialista.
Plante de CHA en el Día de Aragón por el pacto PP-Vox: “Es un paripé antiaragonés”
El presidente de CHA y portavoz en las Cortes de Aragón, Jorge Pueyo, ha anunciado que su formación no asistirá al acto institucional que se celebra en La Aljafería con motivo del Día de Aragón. "No vamos a participar en un paripé antiaragonés en nuestro día grande, después de que PP y Vox hayan anunciado una lista de medidas para destrozar Aragón", ha señalado, y denuncia que "la institución que tanto respetamos está ocupada por gente que quiere destruirla". “Los aragoneses y aragonesas que nos han votado nos quieren ver en las calles haciendo frente al Gobierno de la extrema derecha y la derecha extrema, y allí estaremos", ha finalizado.
La felicitación de Pedro Sánchez por San Jorge
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha querido felicitar a todos los aragoneses por San Jorge. "De Francisco de Goya a María Moliner, de Luis Buñuel a Ramón J. Sender o Pilar Lorengar. Aragón es tierra de fuerza y genialidad, de creadores e inconformistas que cambiaron la forma de mirar el mundo. Hoy celebramos su historia, cultura e identidad", ha publicado en Twitter.
El Día del Libro en Independencia
El centro de Zaragoza será uno de los espacios más animadoeste 23 de abril con el tradicional Día del Libro en el paseo de la Independencia, donde librerías y lectores volverán a encontrarse en una de las citas más populares de la jornada.
Además, numerosos espacios culturales abrirán sus puertas de forma gratuita. Entre ellos destacan el Museo Goya y el CaixaForum Zaragoza. También se suman los museos municipales, como el Pablo Gargallo o el Museo del Fuego, junto a la Ruta Caesaraugusta.
Marta Abengochea, portavoz de IU Aragón: "Es un pacto fraguado en Madrid, lejos de los intereses de Aragón"
Marta Abengochea, portavoz de IU Aragón, ha calificado de "esperpéntica" la escenificación del pacto este miércoles entre PP y Vox. "Es un pacto que se ha fraguado en Madrid, muy lejos de los intereses de Aragón, y estaremos expectantes, pero desde luego a nosotras nos van a tener enfrente de una gente que viene al gobierno a desgobernar, que no cree en la Constitución, ni en el Estatuto de la Autonomía, ni por supuesto en Aragón, y que viene a desmantelar y a crear inseguridad, pues desmantelando, como digo, las normas democráticas y de convivencia de las que nos hemos dotado", ha indicdao Abengochea.
- El nuevo pulmón verde de Zaragoza da un paso más: ya se conoce quién diseñará el macroparque central de Arcosur
- El desconocido vínculo de Mikel Oyarzabal y Aragón: un precioso lugar que le pudo cambiar para siempre su carrera en la Real Sociedad
- Más de 80 detenidos el último fin de semana en Zaragoza
- El éxito de la Final Six de Zaragoza llega hasta Berlín
- Rubén Díez, aquel 'rubio del Giner' al que llamaban Jamelli y que ahora jugará en el Real Zaragoza
- El Cádiz despide a Sergio y firma a un exentrenador del Real Zaragoza para luchar por la salvación
- Los fichajes ‘made in’ Lalo Arantegui y que el Real Zaragoza vuelva a ser el Real Zaragoza
- Amazon activa la contratación para su centro de La Muela (Zaragoza) con sueldos desde 1.600 euros y más de 600 empleos previstos