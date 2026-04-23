Alcampo afianza su compromiso con Aragón

Una oferta equilibrada, de calidad y accesible a todos los bolsillos, comprometida con la buena alimentación y sensible a su impacto económico, social y medioambiental. Estos son los pilares de la política comercial de Alcampo que en Aragón están presentes en las 113 tiendas propias y franquicias, 4 hipermercados, 73 supermercados y 36 franquicias con que cuenta la compañía. Pero más allá de estas cifras, su apuesta por el territorio se refleja en la inversión, el apoyo a los productos y productores locales, así como en campañas solidarias e iniciativas de acción social en todo el territorio.

Solo en 2025, Alcampo invirtió 100 millones de euros, de los que 52 millones se destinaron a la reforma y modernización de 26 tiendas repartidas en nueve comunidades, cuatro de ellas en Zaragoza (con una inversión de más de 4 millones de euros.) El resto de la inversión se destinó tanto a inversión en IT (tecnologías de la información) como en el mantenimiento y avance en sostenibilidad del parque comercial.

En 2025, Alcampo compró a 252 proveedores de Aragón por un importe superior a 230 millones de euros. / Alcampo

Todo ello refleja una estrategia clara de Alcampo por consolidar su red comercial, combinando grandes reformas en hipermercados emblemáticos con la modernización de supermercados urbanos y de conveniencia.

Estas actuaciones refuerzan la apuesta de la compañía por adaptar sus tiendas a las nuevas formas de compra, mejorar la experiencia del cliente y fortalecer su presencia en los territorios en los que opera, con especial foco en el producto fresco y local.

Además, Alcampo crece y lo hace también de la mano de emprendedores. En 2025, la compañía abrió 11 tiendas franquiciadas en España, sumando 4.000 metros cuadrados de superficie de venta bajo el rótulo Alcampo, creando 80 puestos de trabajo. Estas tiendas son en su mayoría pequeños supermercados y la compañía abrió una en Zaragoza, en la calle Antonio Leyva.

Apuesta por la sostenibilidad

En materia de sostenibilidad, Alcampo ha avanzado de forma significativa en el ámbito del consumo eléctrico. Desde 2008 cuenta con un plan de eficiencia energética y, desde 2018, la totalidad de la electricidad que utiliza procede de fuentes renovables.

En relación con los proyectos PPA on-site (Power Purchase Agreement), Alcampo y Helexia han seguido desarrollando su plan conjunto de autoconsumo fotovoltaico, iniciado en 2023 con 15 proyectos, incorporando en 2025 nuevas instalaciones, como una en Huesca. En este marco, la compañía continúa impulsando iniciativas como la de la capital oscense y ya dispone de otras instalaciones fotovoltaicas operativas en Aragón, concretamente en Teruel, Utebo y Mercazaragoza.

Alcampo colabora con Atades en el proyecto de recuperación del chordón. / Alcampo

Impulso a los productos y productores de Aragón

También Alcampo se sumó a la campaña Aragón: Sabor de Verdad, una iniciativa estratégica promovida por el Gobierno de Aragón para impulsar la excelencia de sus productos agroalimentarios. En 2025, esta campaña permitió llevar a tiendas Alcampo una selección de más de 100 productos procedentes de 40 productores aragoneses. La iniciativa pone en valor la calidad agroalimentaria de Aragón, con una oferta que incluye especialidades cárnicas, aceites con denominación de origen protegida, vinos de Cariñena, Somontano, Campo de Borja y Calatayud, y otros productos tradicionales de la despensa regional.

Asimismo en 2025, Alcampo realizó compras a 252 proveedores de Aragón por un importe superior a 230 millones de euros, lo que evidencia la relevancia estructural de su vínculo con el territorio y contribución al desarrollo económico y rural de la comunidad.

Compromiso con el deporte

Además, Alcampo mantiene su apoyo al deporte. De hecho, el compromiso con el deporte escolar y federado se ha reforzado a través de la renovación del patrocinio del Club de Atletismo Alcampo-Scorpio71, una entidad de referencia tanto en el ámbito aragonés como nacional, con la que mantiene una colaboración continuada desde 2007. Este acuerdo se ha extendido tres temporadas adicionales, lo que asegura la estabilidad de un proyecto que agrupa a más de 600 atletas entre escolares y federados, combinando formación de base y alta competición. La renovación refuerza una relación histórica que ha contribuido al crecimiento del club desde 2007 y subraya la apuesta por el deporte como vía para la transmisión de valores y la cohesión social.

En este contexto, Alcampo también respaldó la celebración de la 19ª Carrera de la Infancia, celebrada en septiembre de 2025 en el Parque José Antonio Labordeta de Zaragoza, en la que participaron más de 1.700 niños y niñas distribuidos en 23 pruebas. Este evento, centrado en fomentar la práctica deportiva desde edades tempranas, incorporó además un componente solidario, destinando la totalidad de la recaudación a la Fundación Down, así como una dimensión educativa mediante la 1ª Feria de la Salud, con talleres y acciones orientadas a promover hábitos saludables.

A través de estas iniciativas, Alcampo afianza su papel como agente activo en la promoción del bienestar de la ciudadanía a través del deporte, consolidando alianzas con entidades locales y contribuyendo al desarrollo social y comunitario.

La compañía ha impulsado iniciativas de autoconsumo fotovoltaico como en sus instalaciones de Huesca. / Alcampo

Apoyo a eventos en Teruel

Además, Alcampo apoya la celebración de las Bodas de Isabel de Segura desde 2003. Más de 20 años acompañando a la Fundación Bodas de Isabel, a sus patronos y al Ayuntamiento de Teruel, con una idea muy clara: estar al lado de una tradición que une historia, cultura y participación, y moviliza a toda la ciudad. A todos ellos, Alcampo traslada un agradecimiento cálido y especial por dejarnos ser, un año más, parte de todo esto».

También la compañía está implicada cada año en el patrocinio del Torneo del Rey Don Jaime I, un acto emblemático que permite revivir el Teruel del siglo XIII y acercar esta recreación histórica a miles de personas. «Para nosotros es una forma muy tangible de contribuir a que esta celebración siga viva y siga siendo un punto de encuentro para vecinos, visitantes y familias», comentan desde la compañía.

Economía circular e inclusión

Por último, Alcampo dispone de 24 corners de Moda re, un proyecto de economía circular y fomento de la inclusión, a través del cual lleva a cabo la venta de ropa de segunda mano en sus hipermercados. De los 24 puntos existentes, tres cuentan además con contenedores, ubicados en los hipermercados de Utrillas, Utebo y Zaragoza.