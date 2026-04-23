Alcampo afianza su compromiso con Aragón
La compañía apuesta por la comunidad con una fuerte presencia, inversión y apoyo al producto local
Monográficos
Una oferta equilibrada, de calidad y accesible a todos los bolsillos, comprometida con la buena alimentación y sensible a su impacto económico, social y medioambiental. Estos son los pilares de la política comercial de Alcampo que en Aragón están presentes en las 113 tiendas propias y franquicias, 4 hipermercados, 73 supermercados y 36 franquicias con que cuenta la compañía. Pero más allá de estas cifras, su apuesta por el territorio se refleja en la inversión, el apoyo a los productos y productores locales, así como en campañas solidarias e iniciativas de acción social en todo el territorio.
Solo en 2025, Alcampo invirtió 100 millones de euros, de los que 52 millones se destinaron a la reforma y modernización de 26 tiendas repartidas en nueve comunidades, cuatro de ellas en Zaragoza (con una inversión de más de 4 millones de euros.) El resto de la inversión se destinó tanto a inversión en IT (tecnologías de la información) como en el mantenimiento y avance en sostenibilidad del parque comercial.
Todo ello refleja una estrategia clara de Alcampo por consolidar su red comercial, combinando grandes reformas en hipermercados emblemáticos con la modernización de supermercados urbanos y de conveniencia.
Estas actuaciones refuerzan la apuesta de la compañía por adaptar sus tiendas a las nuevas formas de compra, mejorar la experiencia del cliente y fortalecer su presencia en los territorios en los que opera, con especial foco en el producto fresco y local.
Además, Alcampo crece y lo hace también de la mano de emprendedores. En 2025, la compañía abrió 11 tiendas franquiciadas en España, sumando 4.000 metros cuadrados de superficie de venta bajo el rótulo Alcampo, creando 80 puestos de trabajo. Estas tiendas son en su mayoría pequeños supermercados y la compañía abrió una en Zaragoza, en la calle Antonio Leyva.
Apuesta por la sostenibilidad
En materia de sostenibilidad, Alcampo ha avanzado de forma significativa en el ámbito del consumo eléctrico. Desde 2008 cuenta con un plan de eficiencia energética y, desde 2018, la totalidad de la electricidad que utiliza procede de fuentes renovables.
En relación con los proyectos PPA on-site (Power Purchase Agreement), Alcampo y Helexia han seguido desarrollando su plan conjunto de autoconsumo fotovoltaico, iniciado en 2023 con 15 proyectos, incorporando en 2025 nuevas instalaciones, como una en Huesca. En este marco, la compañía continúa impulsando iniciativas como la de la capital oscense y ya dispone de otras instalaciones fotovoltaicas operativas en Aragón, concretamente en Teruel, Utebo y Mercazaragoza.
Impulso a los productos y productores de Aragón
También Alcampo se sumó a la campaña Aragón: Sabor de Verdad, una iniciativa estratégica promovida por el Gobierno de Aragón para impulsar la excelencia de sus productos agroalimentarios. En 2025, esta campaña permitió llevar a tiendas Alcampo una selección de más de 100 productos procedentes de 40 productores aragoneses. La iniciativa pone en valor la calidad agroalimentaria de Aragón, con una oferta que incluye especialidades cárnicas, aceites con denominación de origen protegida, vinos de Cariñena, Somontano, Campo de Borja y Calatayud, y otros productos tradicionales de la despensa regional.
Asimismo en 2025, Alcampo realizó compras a 252 proveedores de Aragón por un importe superior a 230 millones de euros, lo que evidencia la relevancia estructural de su vínculo con el territorio y contribución al desarrollo económico y rural de la comunidad.
Compromiso con el deporte
Además, Alcampo mantiene su apoyo al deporte. De hecho, el compromiso con el deporte escolar y federado se ha reforzado a través de la renovación del patrocinio del Club de Atletismo Alcampo-Scorpio71, una entidad de referencia tanto en el ámbito aragonés como nacional, con la que mantiene una colaboración continuada desde 2007. Este acuerdo se ha extendido tres temporadas adicionales, lo que asegura la estabilidad de un proyecto que agrupa a más de 600 atletas entre escolares y federados, combinando formación de base y alta competición. La renovación refuerza una relación histórica que ha contribuido al crecimiento del club desde 2007 y subraya la apuesta por el deporte como vía para la transmisión de valores y la cohesión social.
En este contexto, Alcampo también respaldó la celebración de la 19ª Carrera de la Infancia, celebrada en septiembre de 2025 en el Parque José Antonio Labordeta de Zaragoza, en la que participaron más de 1.700 niños y niñas distribuidos en 23 pruebas. Este evento, centrado en fomentar la práctica deportiva desde edades tempranas, incorporó además un componente solidario, destinando la totalidad de la recaudación a la Fundación Down, así como una dimensión educativa mediante la 1ª Feria de la Salud, con talleres y acciones orientadas a promover hábitos saludables.
A través de estas iniciativas, Alcampo afianza su papel como agente activo en la promoción del bienestar de la ciudadanía a través del deporte, consolidando alianzas con entidades locales y contribuyendo al desarrollo social y comunitario.
Apoyo a eventos en Teruel
Además, Alcampo apoya la celebración de las Bodas de Isabel de Segura desde 2003. Más de 20 años acompañando a la Fundación Bodas de Isabel, a sus patronos y al Ayuntamiento de Teruel, con una idea muy clara: estar al lado de una tradición que une historia, cultura y participación, y moviliza a toda la ciudad. A todos ellos, Alcampo traslada un agradecimiento cálido y especial por dejarnos ser, un año más, parte de todo esto».
También la compañía está implicada cada año en el patrocinio del Torneo del Rey Don Jaime I, un acto emblemático que permite revivir el Teruel del siglo XIII y acercar esta recreación histórica a miles de personas. «Para nosotros es una forma muy tangible de contribuir a que esta celebración siga viva y siga siendo un punto de encuentro para vecinos, visitantes y familias», comentan desde la compañía.
Economía circular e inclusión
Por último, Alcampo dispone de 24 corners de Moda re, un proyecto de economía circular y fomento de la inclusión, a través del cual lleva a cabo la venta de ropa de segunda mano en sus hipermercados. De los 24 puntos existentes, tres cuentan además con contenedores, ubicados en los hipermercados de Utrillas, Utebo y Zaragoza.
Alcampo lidera proyectos de impacto social
Alcampo puso en marcha la campaña solidaria Desayunos y Meriendas #ConCorazón, que se presentó también en su tienda de Utrillas. Del 4 al 12 de abril, la firma desarrolló en 374 tiendas esta campaña, que en su 13ª edición permitió entregar cerca de 190.000 € en tarjetas de compra de Alcampo destinadas a familias vulnerables para la adquisición de alimentos: 110.000 € fueron aportados por Alcampo, las empresas Oney y Nhood contribuyeron con 3.000 € cada una y el resto fue donado por los clientes.
Por otra parte, Alcampo, a través de la Foundation Auchan, colabora con el proyecto de recuperación del chorchón del Moncayo, una frambuesa autóctona. Esta iniciativa está impulsada por Atades en colaboración con su centro especial de empleo Moncayo Natural&Social, junto a las tiendas de Alcampo en Tarazona, Soria y Zaragoza. Ha recibido más de 34.000 € para el acondicionamiento de un vivero forestal en el Parque Natural del Moncayo, orientado al cultivo ecológico del chordón. La iniciativa integra la inclusión de personas con discapacidad intelectual, la preservación del ecosistema y la promoción de la cultura gastronómica local mediante talleres comunitarios. En conjunto, ya son 14 proyectos en Aragón desde 2012, con una inversión de 211.000 € que ha beneficiado a más de 28.000 personas.
- La caída de un efectivo esencial para la supervivencia del Real Zaragoza: El paso atrás de El Yamiq
- El nuevo pulmón verde de Zaragoza da un paso más: ya se conoce quién diseñará el macroparque central de Arcosur
- El Casademont Zaragoza no puede fichar tras la marcha de Carla Leite
- El pequeño pueblo de Aragón donde vivió el cantante de Celtas Cortos y que inspiró ‘20 de abril’: “Me sentía tan a gusto allí”
- Primeras reacciones en los centros escolares de Zaragoza tras el caso del IES Ítaca: “Se cancelan las dos actividades extraescolares programadas”
- Más de 80 detenidos el último fin de semana en Zaragoza
- El exentrenador del Real Zaragoza Natxo González recibe el alta médica: su equipo ha conseguido el ascenso a Primera RFEF
- El desconocido vínculo de Mikel Oyarzabal y Aragón: un precioso lugar que le pudo cambiar para siempre su carrera en la Real Sociedad