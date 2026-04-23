Una Aljafería emocionada se rinde al legado de Jorge García Dihinx y Natalia Román, montañeros fallecidos en Panticosa: "Agradecemos profundamente este reconocimiento"

Un palacio de La Aljafería profundamente emocionado se ha rendido en este Día de Aragón al legado de los montañeros y divulgadores Jorge García Dihinx y Natalia Román, fallecidos el pasado 29 de diciembre en un alud en el pico Tabalto de Panticosa, en un accidente en el que también falleció Eneko Arrastua. El Gobierno de Aragón ha hecho entrega de la medalla al Mérito Deportivo a título póstumo a ambos, una distinción que han recogido los padres de ambos deportistas.

Ante un público que no podía contener las lágrimas, los padres de ambos deportistas han dedicado unas emotivas palabras de agradecimiento por las distinciones, provocando un prolongado aplauso unánime, y en pie, de parte de todos los presentes.

Pilar Villanova, madre de Jorge, ha definido a su hijo como un hombre "bueno, íntegro, positivo y entusiasta". "Doy gracias por los 55 años que pasamos con él, los mejores de mi vida", proseguía Pilar, que resumió su sentir en una frase: "Se ha ido dejándonos a todos con la boca abierta y el corazón partido en mil pedazos".

"Parece increíble que a él, tan cuidadoso y experto, pudiese ocurrirle algo así. En la montaña el riesgo cero no existe", ha proseguido la madre de García Dihinx, que ha hecho una reflexión: "Para consolarme, pienso que murió feliz, haciendo lo que le gustaba y con Natalia, su amor. Pero soy su madre y su pérdida me destroza el alma".

Juan José Román, padre de Natalia, acompañado de Pili, su mujer, también ha agradecido la distinción. "El deporte de montaña era la gran pasión de Natalia. Soy su padre y no soy objetivo, pero era muy fuerte, una luchadora". "Jorge y ella hicieron un gran equipo, como pareja y compañeros de vida. Pocos podían seguir su ritmo", ha añadido, destacando a ambos como "un ejemplo de compromiso, esfuerzo, humildad y profundo respeto a la naturaleza".

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En su discurso institucional, el presidente Jorge Azcón también ha dedicado unas palabras a ambos montañeros.