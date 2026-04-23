Aragón avisa al MNAC que "el cronómetro sigue funcionando" y tienen que devolver las pinturas de Sijena: "Han presentado un recurso a la desesperada"

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha recordado este jueves al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) que "el cronómetro sigue funcionado y siguen obligados a iniciar los trabajos para la vuelta a casa de las pinturas murales de Sijena".

Así lo ha afirmado el director en respuesta al recurso de reposición que ha presentado el MNAC contra la resolución del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huesca que fijaba un plazo de 56 semanas para la devolución de las pinturas murales al Monasterio de Sijena. "Quiero tranquilizar a todos los aragoneses porque es un recurso a la desesperada, sin ninguna posibilidad de prosperar, una última bala perdida para intentar dilatar el proceso, pero sin ninguna incidencia, porque el cronómetro sigue funcionando", ha advertido Olloqui.

Respecto a los argumentos que esgrime el MNAC en su recurso, ha indicado que el primero de ellos es que "alegan que saben lo que la jueza les ordena, pero no saben cómo hacerlo". "No saben cómo hacer que las pinturas vuelvan a Sijena, que recorran esos pocos kilómetros que separan el MNAC de Sijena", una afirmación que ha tildado de "surrealista" dado que las pinturas han sido trasladadas en otras ocasiones y "las han mandado no a Sijena, a Nueva York", ha aseverado, recordando, además, que en el cronograma que presentaron ya se indicaba cómo realizar ese traslado.

El segundo argumento "sería cómico si no fuera la expresión de una tragedia, la que estamos viviendo los aragoneses en la vulneración de nuestros derechos culturales". El MNAC dice que en la vista que dio lugar a la sentencia del Tribunal Supremo "no dijeron lo que dice la sentencia que dijeron y que lo que dijeron no fue entendido", algo que es "propio de los hermanos Marx en el oeste, un despropósito inaceptable porque trata de cuestionar la legitimidad de la sentencia" y ha considerado que no tendrá "ningún éxito".

"Menosprecio a los aragoneses"

El tercer argumento del MNAC es "el más grave de todos, porque es una invasión competencial de nuestro Estatuto de Autonomía". La conservación del patrimonio es una competencia exclusiva de las administraciones públicas aragonesas y el Estatuto "obliga" a los poderes públicos aragoneses a hacer todo lo posible para lograr el regreso del patrimonio que salió de la comunidad ilegítimamente.

En el recurso, el MNAC indica que deben supervisar la instalación en la Sala Capitular del Monasterio de Sijena de las pinturas murales, "una expresión del menosprecio de nuestras instituciones, un menosprecio hacia lo aragonés, porque no necesitamos ser supervisados por nadie", ha dicho tajante el director general.

Noticias relacionadas

En este sentido, ha defendido que la comunidad cuenta con los mejores equipos técnicos en conservación de patrimonio y de conjuntos murales e intentar vulnerar "nuestro espacio estatutario y nuestros derechos culturales es intolerable". "Nunca toleraremos una invasión competencial", ha aseverado. Por todo ello, ha exigido a las instituciones catalanas "que se pongan a trabajar, tal y como exigen todas las resoluciones judiciales, para la vuelta a casa de las pinturas murales".