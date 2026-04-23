Aragón se conecta a la revolución industrial del siglo XXI

El sector tecnológico en Aragón está viviendo un momento de fuerte nerviosismo. Algunos hablan de una “explosión” sin precedentes y otros describen el momento actual como “la revolución industrial” del siglo XXI. Lo cierto es que todos asisten esperanzados ante el momento histórico de Aragón. Lo que hace apenas una década parecía un sueño, convertirse en uno de los polos tecnológicos de referencia del sur de Europa, hoy se materializa en forma de inversiones multimillonarias, centros de datos de escala continental y una apuesta decidida por el talento digital. La comunidad se ha situado en el mapa europeo como un territorio capaz de atraer a los gigantes tecnológicos y, al mismo tiempo, de formar a la nueva generación de profesionales que sostendrán la economía del dato.

El DAT Alierta: la pieza clave para liderar la revolución del dato

En este nuevo tablero, el DAT Alierta emerge como una infraestructura estratégica. Concebido como un gran centro de procesamiento y gestión de datos, se ha convertido en un nodo esencial para que Aragón aspire a ser un referente tecnológico en Europa. Su capacidad para centralizar servicios, impulsar proyectos de inteligencia artificial y actuar como catalizador de innovación lo sitúa como un activo imprescindible en la arquitectura digital de la comunidad. El DAT Alierta, que se ubicará en el Centro Tecnológico del Actur, no solo aportará músculo tecnológico: también simbolizará la transición de Aragón hacia una economía basada en el conocimiento, donde los datos son el nuevo recurso natural.

El imán de los gigantes tecnológicos

La comunidad vive una auténtica edad dorada de inversión privada. Las razones son claras: suelo disponible a gran escala, energía renovable abundante y barata, y una posición logística privilegiada en el eje Madrid–Barcelona–Bilbao. Amazon Web Services (AWS) ha anunciado una inversión récord de 18.000 millones de euros, que eleva su apuesta total en Aragón hasta los 33.700 millones. La ampliación de su red de centros de datos generará miles de empleos indirectos y consolidará a la región como uno de los mayores hubs cloud de Europa.

Microsoft ha recibido luz verde para invertir 5.300 millones de euros en nuevos centros de datos, con proyectos en municipios como La Muela, reforzando la competencia y la diversificación del sector.

El impacto ya es palpable: solo en el último año, el sector tecnológico aragonés ha creado, según algunas estimaciones, más de 1.700 nuevos empleos, alcanzando los 10.000 profesionales. Las previsiones apuntan a un crecimiento sostenido durante la próxima década.

Universidades y FP: la fábrica del talento digital

El auge tecnológico no sería posible sin un ecosistema educativo capaz de alimentar la demanda de profesionales. Las universidades aragonesas están desempeñando un papel decisivo mediante nuevos grados y másteres en Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, Ciberseguridad y Computación en la Nube; alianzas con empresas tecnológicas para impulsar la investigación aplicada; y laboratorios y centros de innovación que conectan directamente con el tejido empresarial. A ello se suma la expansión histórica de la Formación Profesional, que incorpora especialidades pioneras en IA y tecnologías emergentes. Aragón está construyendo, paso a paso, una cantera de talento que aspira a ser autosuficiente.

El nuevo perfil del trabajador tecnológico

La revolución digital ha transformado el tipo de profesional que buscan las empresas. Ya no basta con saber programar: se necesitan perfiles híbridos, capaces de combinar conocimiento técnico con visión estratégica.

Entre los más demandados destacan:

Ingenieros y arquitectos cloud, esenciales para gestionar la avalancha de centros de datos.

Expertos en ciberseguridad, cada vez más cotizados ante la digitalización masiva de la economía.

Especialistas en IA y datos, clave para optimizar procesos industriales, logísticos y energéticos.

Profesionales con soft skills, desde la comunicación hasta la gestión de equipos, imprescindibles en entornos tecnológicos complejos.

El gran desafío: atraer y retener talento

El crecimiento acelerado ha generado una competencia feroz por el talento. Aragón necesita más profesionales de los que actualmente puede formar, y la “caza” del talento se ha convertido en uno de los principales retos para empresas y administraciones.

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Eventos como The Wave 2026, celebrado la pasada semana en Zaragoza, muestran la ambición de la comunidad: no solo atraer inversiones, sino también convertirse en un referente en divulgación, formación y cultura digital.