Azcón reivindica su pacto con Vox en el Día de Aragón como garante de “estabilidad y liderazgo” para “avanzar” en el futuro de la comunidad

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha clausurado el acto institucional del día de la comunidad autónoma horas después de firmar el pacto con Vox que le mantendrá al frente del Pignatelli otros cuatro años. Azcón ha reivindicado “la historia” de Aragón con la mirada puesta en “un futuro esplendoroso” que aspira a construir “entre todos”, sin olvidar “reivindicaciones justas”.

“Una historia que ha forjado a lo largo de los siglos nuestro carácter y nuestra forma de estar en el mundo, y que nos trae hasta la etapa actual de prosperidad”, ha afirmado Azcón, que ha destacado que la historia de Aragón se escribe “con sus luchas y objetivos legítimos”. El jefe en funciones de la DGA ha recordado la inauguración de la galería de retratos de los expresidentes, un gesto para “repasar nuestro pasado reciente y dejar atrás diferencias ideológicas, para poner el acento en lo que nos une, la pasión por Aragón”.

El propio Azcón ha asegurado que ese espíritu será “el que marque el día a día del Gobierno en los próximos cuatro años”, con “el compromiso de lo público y la responsabilidad compartida”. El pacto ha centrado parte del discurso y ha sido reivindicado como garante de “estabilidad y liderazgo para avanzar en la dirección correcta”. Azcón ha destacado el momento económico, “único y próspero” que se ha comprometido a mantener.

“Es el mandato de las urnas y es el respeto que merecen de todos los partidos que se hacen llamar democráticos”, ha ajustado Azcón en un ataque a CHA, ausente en el acto institucional precisamente por la rúbrica de este acuerdo.

Jóvenes y servicios públicos

“Durante demasiado tiempo hemos escuchado en Aragón que las oportunidades estaban fuera de aquí”, ha analizado el presidente en funciones, que ha dedicado una parte de su mensaje a unos jóvenes que “ya son capaces de vislumbrar todo lo que Aragón les puede ofrecer, oportunidades laborales y que atrae grandes empresas”. Azcón se ha presentado “empeñado” en que “nadie tenga que irse para encontrar empleo de calidad” y que “el talento de otras latitudes venga aquí a desarrollarse”.

El jefe del Gobierno autonómico en funciones ha reivindicado el papel de su Ejecutivo en servicios sociales, con énfasis en la reducción de las listas de espera o del número de profesionales trabajando en la educación pública, con la que tiene “un compromiso incontestable”, sujetado en los fondos destinados y en el número de profesores. Azcón ha incluido en este apartado los planes en la universidad pública.

Celebración del Día de Aragón en La Aljafería. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

“Todo esto se traduce en algo histórico”, ha resumido el presidente en funciones de la DGA, que también ha tachado de “hito fundamental” la apuesta sanitaria de su Gobierno con el refuerzo de la universidad, porque “ayudará a asegurar la atención médica de las próximas generaciones”.

Reivindicaciones al Gobierno central

“Aragón se ha ganado estar a la altura de su historia y, para ello, y como decía al comienzo, los aragoneses también debemos reclamar aquello que consideramos justo”, ha iniciado Azcón, que ha reclamado “un ferrocarril digno”, “las autovías pendientes” o “las obras de regulación hidráulica” en un paquete de peticiones dirigido al Gobierno central.

Y también “el clamor” de los aragoneses por la financiación, que en su nuevo reparto autonómico “no debe premiar a quienes desde la lealtad a la nación, pretenden unos recursos que no les corresponden”.

Azcón exige al Gobierno central que trate a Aragón “con la misma lealtad y respeto que esta comunidad tiene al conjunto de la nación” y ha garantizado que la autonomía aspira a “seguir siendo protagonistas de su progreso”. “Aragón aspira a alcanzar grandes cotas, una comunidad llena de ideas y de talento y desempeñará un papel clave en el liderazgo económico de este país”, ha aseverado el presidente en funciones de la DGA.

Azcón ha destacado el papel de Jorge García Dihinx y Natalia Román, premiados a título póstumo con la Medalla al Mérito Deportivo, por el fomento del deporte, en especial en alta montaña, y “su pasión y dedicación” por la naturaleza: “Representaron los valores del deporte y el espíritu de los aragoneses”. También el de la CARTV, Medalla de las Cortes, por “proyectar la riqueza cultural y social de Aragón” y por haberse ganado “la confianza de los aragoneses a base de la fuerza de ejercer el mejor periodismo y entretenimiento”: