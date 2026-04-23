La CARTV recibe la Medalla de las Cortes en el Día de Aragón: "Lo único que no cambia es que siempre hay cambios"

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión públicas (CARTV) ha sido una de las grandes protagonistas del Día de Aragón. Las condiciones políticas, con un Gobierno aún en funciones pese al pacto anunciado ayer entre PP y Vox, ha provocado que una de las dos únicas distinciones de la jornada sea la Medalla de las Cortes, que ha recibido la CARTV con motivo de su vigésimo aniversario.

Tras la entrega de la distinción de manos de la presidenta de las Cortes, María Navarro, que han recogido el presidente Antonio Suárez y la directora general, Raquel Fuertes, la CARTV ha reivindicado las "dos décadas de servicio público" de la corporación, que lleva emitiendo por radio desde 2005 y por televisión desde 2006. Un reconocimiento que, dicen, reciben con una mezcla de "honor y responsabilidad".

Dos décadas en las que, como ha destacado Suárez, la CARTV ha estado presente en acontecimientos tan importantes como la reforma del Estatuto de Autonomía en 2007, la Expo 2008 o la pandemia, "cuando la información veraz y la cercanía eran vitales en el día a día de los aragoneses". Un proyecto que, como ha subrayado el presidente, sigue "en crecimiento", consolidándose como la cadena autonómica más vista del país en lengua castellana y con Aragón Radio en su mejor dato histórico de audiencia.

Pero ahora toca mirar al futuro. Tras un repaso a la historia de la CARTV, mencionando sus principales hitos, Suárez ha defendido su adaptación a las "nuevas tecnologías, formatos y hábitos de consumo", con el lanzamiento de la plataforma digital Aragón Play como el ejemplo más inmediato. "Lo único que no cambia es que siempre hay cambios", ha resumido, en un proyecto que, recuerda, "no se mide en cifras, sino en rigor, calidad, y vertebración económica, social y cultural".

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"Esta medalla es un estímulo para seguir trabajando con humildad, ambición y compromiso", ha concluido Andrés Suárez, entre los aplausos unánimes de todos los presentes.