Reacciones de la oposición | Pilar Alegría (PSOE) denuncia la “dependencia del PP de Vox” y Nolasco celebra el discurso de Azcón

Un análisis divergente para cada portavoz político. La líder del PSOE, Pilar Alegría, ha criticado la “dependencia” del PP de la ultraderecha y ha asegurado que van a tener que “pedir permiso para todo” al partido de Abascal. Por el contrario, el líder de Vox ha ensalzado las palabras del presidente aragonés, incluso en la petición de talento “de otras latitudes”.

La líder de la oposición, la socialista Pilar Alegría, ha resumido el discurso de Azcón en una frase: "Nada nuevo bajo el sol". "Las caras de ayer lo decían todo, eran un poema. Y lo vamos a sufrir los aragoneses en esta legislatura. El futuro será seguramente más breve que en 2023, cuando duró 11 meses", ha añadido tras la celebración del acto en La Aljafería.

Por su parte, Alejandro Nolasco (Vox) se ha mostrado exultante tras el acuerdo alcanzado con el PP y ha elogiado la "valentía" de Azcón en su discurso, insistiendo en la "prioridad nacional".

Además, el líder ultra ha dedicado unas palabras a la ausencia de CHA, acusándoles de "no respetar la democracia" por no asistir al acto. La formación liderada por Jorge Pueyo ha decidido no asistir al acto para mostrar su rechazo al pacto entre Azcón y la ultraderecha.

Los líderes de la oposición momentos antes de iniciar el acto por el Día de Aragón. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Tomás Guitarte, de Teruel Existe, ha lamentado que "vamos a tener un triste récord, ser la comunidad donde mayor peso específico adquiere la ultraderecha". Guitarte ha insistido en qué admiten y respetan el resultado electoral, pero que no por ello va a dejar de mostrar su "preocupación", especialmente en materias como Bienestar Social, competencias que asumirá Vox.

Marta Abengochea (IU) ha sido la primera en valorar el discurso del presidente, aún en funciones, Jorge Azcón. "Hemos visto a un Azcón entregado y humillado ante una ultraderecha que no cree en Aragón, en la Constitución ni mucho menos en el Estatuto. Vienen a imponer la ley de la selva", ha valorado.

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Ana Marín (PP), por su parte, ha definido Aragón como una "tierra de oportunidades", en la línea del discurso de Azcón, en un mensaje en el que ha reivindicado la gestión del primer Gobierno de Aragón. "Va a seguir siéndolo con este nuevo Gobierno de PP y Vox", ha añadido, antes de pedir "respeto" al resultado electoral.