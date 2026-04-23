El restaurante favorito de Fito y Fitipaldis está en un pueblo de Teruel: "Eres uno más de nuestra familia"

Los restaurantes de Aragón no paran de recibir en sus grandes salones a personajes públicos de todos los ámbitos de la sociedad. Cantantes, futbolistas, actores, políticos se han dejado caer en las últimas semanas por los diferentes referentes gastronómicos de Zaragoza, Huesca y Teruel. Umtiti, Isabel Díaz Ayuso, Fran Perea son algunas de las caras conocidas que han decidido probar los platos tradicionales de la gastronomía aragonesa en sus recientes visitas a la comunidad.

Además, Aragón siempre se ha considerado un lugar de paso debido a su situación estratégica entre Madrid y Barcelona. Algunos restaurantes se han ganado la fama entre los transportistas por la calidad y el precio de sus menús del día. La fama y popularidad de los establecimientos también logran que muchos famosos les eligan para hacer una pausa para comer o cenar durante su viaje.

Fito y Fitipaldis continúan su gira por España con próximos conciertos en Ponferrada, Valladolid, Cádiz y Fuengirola en los próximos días. El grupo vasco, que lanzó su nuevo álbum 'El Monte de los Aullidos', ofreció un espectáculo en Zaragoza a mediados de diciembre. En los últimos días, Fito Cabrales, voz de Fito y Fitipaldis, se ha dejado caer por uno de los restaurantes más famosos de todo Aragón.

Fito y Fitipaldis en su concierto en Zaragoza / PABLO IBÁÑEZ / EPA

"Momentos que suman, personas que se quedan"

El cantante de Fito y Fitipaldis decidió hacer una parada en su viaje a Castellón para dar un concierto la pasada semana en el Recinto Ferial para llenar el estómago en el Bar Restaurante Mariano de Calamocha. "Fito ya es uno más de nuestra familia. Qué alegría volver a verte. Momentos que suman, personas que se quedan", ha publicado la gerencia del establecimiento en redes sociales.

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El Bar Restaurante Mariano de Calamocha dio la vuelta al mundo al sortear cada año la 'gran cesta de Navidad' con premios espectaculares valorados en más de medio millón de euros. Por ejemplo, en 2022, último año que se entregó esta peculiar cesta hubo premios como un coche BMW X6 (112.622 euros), un viaje a Dubái y Maldivas (15.450 euros), un minitractor, oro, plata y dos motos entre otros artículos de gran valor.