San Jorge llena las calles, Zaragoza responde y el Pignatelli se desborda: “Es tradición, festividad y familia”

Temperatura agradable, público de todas las edades y un denominador común: la alegría. Aragón celebra hoy su día grande como mejor sabe, en la calle y sin mirar ni al reloj ni al cielo. Este año, además, el tiempo ha acompañado, con grados que han dado un respiro y han empujado a miles de personas a salir. En Zaragoza, la imagen más repetida es la de familias enteras caminando sin prisa, grupos de amigos departiendo tranquilamente y niños correteando entre las divertidas actividades que se han programado en el Edificio Pignatelli con motivo del Día de San Jorge.

El ambiente festivo tiene un epicentro claro: los jardines. Desde primera hora, una auténtica inundación ciudadana llena el recinto, con colas en los puestos y un ir y venir constante. Nada más entrar, un cierto olor a palomitas ya deja entrever que la mañana es interesante. Y no ha fallado. Dentro, música, espectáculos y propuestas para todos los públicos se suceden sin pausas.

Los jardines del Edificio Pignatelli están abarrotados de zaragozanos. / LAURA TRIVES

Pero si alguien marca el pulso de la jornada son los más pequeños. Ellos son los grandes protagonistas. Las sonrisas se multiplican entre las generaciones más jóvenes, entregadas a zancos, pistas americanas, combas y juegos sin descanso. Quizá alguno no sepa muy bien qué se celebra hoy, pero sí se ha sembrado una semilla para que, dentro de unos años, luzcan con más orgullo si cabe los colores de Aragón.

Día de diversión

En los jardines no habla de política ni de futuros cambios en el gobierno. Allí se va a disfrutar. Y también a descubrir. Dos telescopios del Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón y de Galáctica están generando un gran interés con explicaciones sobre el sol y sus gases. Es una de las propuestas más curiosas de la mañana. Muy cerca, las gafas de realidad virtual permiten a muchos visitantes recorrer Aragón en 360 grados: del Pilar por dentro y por fuera a la rompida de la hora de Calanda, pasando por el Pirineo y paisajes de toda la comunidad. Se puede recorrer toda la comunidad en apenas unos minutos.

El público infantil y familiar también está llenando la Carpa Mágica, con artistas como Rubén Díaz, Civi Civiac y Javi el Mago, además de la “Ferieta de Juegos” de Pai. La danza y la tradición también han tenido su espacio con LaMov en la Sala de la Corona y el Dance del Rabal. La jornada encarará su recta final con el concierto de “La estrella azul live”, a las 20.30 horas en el escenario central.

En familia

El Día de San Jorge vuelve a ser esa jornada que define bien a Aragón: una mezcla de orgullo, convivencia, diversión y calle. Un día para reconocerse sin demasiadas explicaciones. Porque, al final, no hace falta mucho más: “Hay muy buen ambiente y es una gran oportunidad de acudir a la casa de todos los aragoneses. Además, el tiempo acompaña. Es muy positivo que este tipo de iniciativas se celebren en el Pignatelli. Das a los ciudadanos la oportunidad de venir aquí y, para los más pequeños, es fenomenal”, resume Nacho, uno de los miles de zaragozanos que han acudido hoy a la “casa de todos los aragoneses”.

En los jardines se está juntando todo: “Es tradición, festividad y familia. Es un buen día para encontrarte con familiares y amigos. Y también es sentimiento, que es celebrar por todo lo alto que somos aragoneses”, añade.

Eva y Carmela han llegado con Julia y Nerea, dos jóvenes que lo han pasado en grande, todavía con unos zancos en la mano. “Hace un día espectacular. Que abran las puertas y ver todo lo que han montado es algo que nos sorprende a todos los aragoneses. Está muy bien”, apunta Eva.

Han venido a pasar la mañana y les ha gustado todo: “Los zancos es lo que más me está gustando”, dice Julia. “A mí, los platos”, añade Nerea, señalando la zona en la que giraban sin parar. “Lo mejor es ver la cara de felicidad de los pequeños. La animación está muy bien. Ya hemos estado bailando”, cuenta Carmela.

Miguel, que ha acudido con su hija Ágata y un grupo de amigos y vecinos con niños de entre 4 y 8 años, también destaca el ambiente: “Lo estamos viviendo en familia, aprovechando este gran día soleado. Disfrutamos con los pequeños y de todas las actividades. Es el primer año que venimos y no lo conocíamos”. Además, subraya el valor educativo de la jornada: “Que estén en contacto con la naturaleza, aunque sea dentro de la ciudad, y con la Feria de Libro está muy bien. La parte de las actividades solares nos ha sorprendido”, termina.