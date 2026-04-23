¿Cómo será el Aragón tecnológico en 2035?

Los expertos describen el momento actual de Aragón como “la revolución industrial” del siglo XXI. Todos ven con optimismo el futuro tecnológico de la comunidad. Lo que hace apenas una década parecía un sueño, convertirse en uno de los polos tecnológicos de referencia del sur de Europa, hoy se materializa en forma de inversiones multimillonarias, centros de datos de escala continental y una apuesta decidida por el talento digital.

Félix Gil (Presidente del clúster TECNARA)

“Si somos capaces de que ese nuevo modelo industrial del siglo XXI, que es la tecnología, los centros de datos, sean una punta de lanza y se sume al PIB industrial, haremos sin duda un Aragón mejor”

Iñaki González (Presidente del clúster IDia):

“Alrededor del DAT Alierta surgirá nueva industria que aportará mucho valor”

Ignacio González (Decano Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones):

“Tenemos talento, tenemos riqueza y tenemos que quedarnos en Aragón. Ese es el reto de futuro”

Enrique Zaro (Decano Colegio de Ingenieros Industriales)

“Vemos el futuro con mucho optimismo. Zaragoza va a ser un concentrador de tecnología”

Eduardo Peris - Colegio de Ingenieros informáticos

“Aragón va a tener un efecto llamada para grandes empresas por el ecosistema tecnológico. El objetivo es que la economía se base en la innovación y el desarrollo tecnológico”

Luis Antonio Martín, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios

“Es momento de utilizar la tecnología para crear empresas y para solucionar problemas. Estoy seguro que estaremos mucho mejor”

Andrés Llombart, CIRCE

“Tal y como sucedió con la automoción en Aragón, el ecosistema tecnológico será cada más importante en la comunidad. Auguro un muy buen futuro”.

Esther Borao (ITA)

“Nuestro reto es conectar todo el ecosistema innovador que vamos a tener. Aragón puede posicionarse como un nodo referencia si conecta industria, tecnología, talento y territorio”

Javier Martínez (CEEI)

“En 2035, tendremos ya un ecosistema formado por empresas que han sabido adaptarse a los cambios tecnológicos y eso nos va a convertir en una comunidad referente “

Javier Fabra, Vicerrector de Estrategia Digital e IA Universidad de Zaragoza

“En Aragón tenemos ya el caldo cultivo, la tecnología. El ecosistema es absolutamente favorable para que podamos retener el talento”

Jorge Echeverría, vicerrector de Política Académica y Calidad en USJ

“Es un momento brillante y esperanzador. A corto plazo, habrá un gran cambio tecnológico. Seremos punteros en centros de datos, desarrollo del coche eléctrico y en las renovables”.

Héctor Paz, CEO y cofundador de Imascono

“Lo vemos como la oportunidad para que Aragón se pueda quitar ese complejo y nos posicionemos como lo que somos, una fuente de inspiración, un centro logístico súper importante”.

Jorge Calderón, director territorial de DXC Technology:

“Creemos que el momento es muy bueno y lo que viene será de crecimiento, unido obviamente a la IA. Hará que sea más sostenido, más moderado. El panorama es muy bueno, probablemente seamos la Comunidad a tener en cuenta”.

María Jesús Cáncer, directora de NTT Data en Zaragoza

“Generar este ecosistema digital va a hacer que haya más empresas vinculadas a la comunidad. Todo esto atrae talento especializado y nos permitirá generar mucho más”

Alicia Asín, CEO de Libelium

“La realidad es que si somos capaces de atraer riqueza, eso acaba redundando en la tierra. Tenemos que jugar la baza de que esto no sea solo más cortoplacista y puntual”

María López, CEO de Bitbrain

“Nos gustaría ser una de las referencias en el Aragón tecnológico. Que hubiera más de neurotecnología, las ayudáramos a crecer y tuviéramos un polo aquí”

Nacho Torre, director de Estrategia, Transformación y Dato de Ibercaja

“Las apuestas que se están anunciando se habrán consolidado. El DAT Alierta es una de las más significativas como ecosistema de creación de valor”

Suzan Curic, directora general de Amazon Web Services (AWS) en España

“Estamos comprometidos con Aragón. Somos la primera empresa que va a estar presente en las tres provincias"

Juan Santamaría, CEO de ACS

“Aragón va a ser como Virgina, Irlanda o París, que apostaron por centros de datos y han experimentado fuerte impulso económico y tecnológico”

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"Aragón y España están en la 'pole position' en la revolución de la IA. Tanto en Aragón como en España nos hemos comprometido a formar a todos los colectivos en IA y a que esto sea inclusivo, que nadie se quede atrás”