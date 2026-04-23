La televisión autonómica celebra veinte años conectando a Aragón: "Cambian las tecnologías y las formas de contar las cosas, pero no la esencia"

Han pasado dos décadas desde que comenzó a emitir Aragón TV. Antes llegaron la Corporación y Aragón Radio. En este tiempo, la cadena autonómica ha construido una identidad sólida, se ha ganado la confianza de toda una comunidad y se ha convertido en un referente. Desde aquel mes de abril de 2006 en el que comenzaba a emitirse con una clara vocación de servicio público, esta casa no solo ha contado Aragón, sino que ha contribuido a cohesionarlo. Raquel Fuertes Rodrigo, directora general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, analiza cómo ha evolucionado hasta convertirse en un referente para la audiencia y cuáles son los desafíos actuales.

20 años y parece que fue ayer...

Han pasado en un abrir y cerrar de ojos. Recuerdo cómo se ponía en marcha esta casa. Primero, la Corporación, después la radio y posteriormente la televisión, en abril de 2006. Nos comíamos el mundo y teníamos algo claro: teníamos una ilusión y una vocación de servicio público muy definidas. Queríamos contar Aragón desde Aragón, con una mirada y una identidad propias. Jesús López Cabeza, como director general, Pepe Quílez en televisión, y Rosa Pellicero, en radio, dejaron una huella imborrable basada en el servicio público, la identidad y la cohesión.

¿Cuál debía ser la diferencia?

No debíamos parecernos a una gran televisión nacional. Teníamos que ser una televisión y una radio con identidad propia.

La audiencia así lo avala.

Estamos muy orgullosos y agradecidos a los espectadores, a los oyentes y, por supuesto, a todos los trabajadores de la casa. Gracias a ellos hemos conseguido ganarnos la confianza de los aragoneses. Somos la televisión autonómica más vista en lengua castellana. Solo nos supera TV3, que tiene una lengua e idiosincrasia propias. Es un orgullo comprobar cómo una televisión pequeña puede ser también muy relevante.

Sus últimos datos son históricos.

En reuniones con otras autonómicas, e incluso con televisiones nacionales, se pone a esta casa como ejemplo. Ruboriza, pero es cierto. En 2025 cerramos con un 12,2% de audiencia, la mejor cifra de nuestra historia, y la radio también ha registrado datos históricos en el último EGM. Hemos conectado con los aragoneses y queremos seguir haciéndolo.

Mirando atrás, ¿qué queda de la televisión de antes?

La huella y los valores. Cambian las formas de contar, las tecnologías y las demandas de la audiencia, pero la esencia es la misma: cohesionar y dar identidad a Aragón.

Desde Aragón para todo Aragón.

Antes no había una televisión con 24 horas de parrilla dedicada a contenidos aragoneses. Podemos mostrar todo lo que sucede de norte a sur y de este a oeste: los grandes eventos y también la vida diaria en cualquiera de los 731 municipios. Ahí está nuestro valor, en la cohesión territorial, en la identidad colectiva y en el sentimiento de pertenencia. Como servicio público, estamos obligados a ello. Los aragoneses pueden verse en su televisión.

CARTV va más allá de la radio y la televisión tradicional.

Así es. Tenemos canales digitales y estamos dando el salto definitivo a ese entorno. Pronto contaremos con una gran plataforma que permitirá ver los contenidos desde cualquier lugar, en cualquier momento y como se quiera. Podremos ofrecer múltiples señales y más contenidos, no solo una emisión lineal. Además, tenemos una responsabilidad como motor del sector audiovisual aragonés. Apoyamos los proyectos desde sus inicios, cuando no cuentan con respaldo de grandes plataformas.

Y aportan también compañía.

Sin duda. Informamos, entretenemos y hacemos compañía. Tenemos una audiencia importante de más de 60 años y debemos estar con ellos, acercarles lo que no pueden ver. Además, logramos reunir a las familias en momentos como las fiestas del Pilar, la Vaquilla, San Lorenzo, las cabalgatas o la Semana Santa. Eso es motivo de orgullo.

¿Qué valores les definen?

El principal es el servicio público, en mayúsculas. A partir de ahí, la profesionalidad, el rigor, la pluralidad y la representación de la diversidad de Aragón. Son valores muy arraigados desde el inicio. Si los perdiéramos, perderíamos también la confianza de la audiencia. No hablamos solo de rentabilidad, hablamos de eficiencia y de servicio público.

Raquel Fuertes, directora general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. / MIGUEL ANGEL GRACIA

¿Las instalaciones se han quedado pequeñas?

Sí. Tenemos productoras trabajando fuera y necesitamos integrarlas. Además, debemos modernizarnos. Por eso hemos decidido trasladarnos al edificio Ebro 3, en la Expo. El proyecto está en marcha y en breve se licitarán las obras. Será un salto importante en tecnología, innovación y organización.

¿Cómo será ese traslado?

Complejo. No podemos dejar de emitir ni un segundo. Habrá que hacerlo por fases, con ambos centros funcionando a la vez durante un tiempo. Iremos apagando aquí y encendiendo allí poco a poco.

¿Cuál es el reto más inmediato?

La digitalización. Estamos trabajando en una plataforma que verá la luz en versión beta a finales de junio y estará completa en el último trimestre del año. Es fundamental para ofrecer más contenidos, múltiples señales y para crear un archivo audiovisual dinámico de Aragón.

Han recibido la Medalla de las Cortes. ¿Qué significa?

Es un orgullo enorme, y una responsabilidad. Es un reconocimiento al trabajo de estos 20 años y también da sentido a ese recorrido. Las Cortes fueron quienes crearon esta casa y que ahora sean los representantes de los aragoneses quienes nos concedan la medalla es muy significativo.

También están nominados a los Aragoneses del Año.

Estamos muy agradecidos. Solo la nominación ya es un logro, más aún compartiendo espacio con otros candidatos. Es un reconocimiento que valoramos muchísimo y agradecemos al Periódico de Aragón.

¿Por dónde pasa el futuro?

Por lo digital. Seguiremos trabajando como hasta ahora, pero con esa mentalidad. Incorporaremos también la inteligencia artificial —de hecho, el 23 de abril estrenamos una pieza sobre San Jorge y el dragón— y continuaremos evolucionando.

¿Algo que añadir?

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Reiterar el agradecimiento a trabajadores, directivos, espectadores y oyentes. Ellos non han traído hasta aquí y dan sentido a lo que somos.