Los trabajos con los sueldos más altos en Zaragoza: estos son los perfiles que superan los 100.000 euros

Los perfiles técnicos altamente especializados se han convertido en los grandes protagonistas del mercado laboral de Zaragoza En un contexto marcado por la digitalización y la transformación empresarial, estos profesionales concentran las bandas salariales más elevadas, llegando a alcanzar los 110.000 euros anuales en algunos casos. Así lo recoge el Informe de Tendencias Salariales 2026 elaborado por Randstad Research, que analiza cerca de 400 posiciones en distintos sectores y áreas profesionales.

El estudio se centra en perfiles senior, es decir, trabajadores con más de seis años de experiencia, y tiene en cuenta la retribución total, incluyendo salario base, variable y beneficios. Un detalle importante: el ranking excluye cargos directivos y puestos de alta gerencia, lo que pone aún más en valor estas cifras dentro de posiciones técnicas y especializadas.

Uno de los datos más llamativos es que Zaragoza gana terreno frente a otras ciudades españolas. Según el informe, los salarios en estos perfiles están por encima de los de Málaga (+12,84%), Valencia (+8,94%), Sevilla (+7,40%) o A Coruña (+6,16%). Sin embargo, todavía se sitúan ligeramente por debajo de grandes polos económicos como Madrid, Barcelona o Bilbao, aunque con diferencias moderadas.

Los perfiles mejor pagados en Zaragoza

En lo más alto del ranking se sitúa el technical lead, un perfil clave en el sector tecnológico que puede alcanzar entre 86.000 y 110.000 euros anuales. Su papel combina liderazgo técnico y gestión de proyectos complejos, siendo responsable de la arquitectura de soluciones y de decisiones estratégicas en desarrollo.

Le sigue el jefe de planta, uno de los perfiles más cotizados en el ámbito industrial, con salarios de entre 76.000 y 107.000 euros. Su responsabilidad directa sobre la producción, la eficiencia y los costes lo convierte en una pieza fundamental para la rentabilidad de las empresas.

En tercera posición aparece el compliance officer, con sueldos que pueden llegar hasta los 98.000 euros. La creciente presión normativa ha disparado la demanda de este perfil, encargado de garantizar el cumplimiento legal y prevenir riesgos dentro de las compañías.

El ranking lo completan otros puestos altamente demandados como el auditor y el consultor en banca, seguros y consultoría (hasta 97.000 euros), el jefe de proyecto en ingeniería (hasta 90.000 euros) o el site reliability engineer (SRE), clave en entornos digitales, con salarios de hasta 88.000 euros.

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También destacan perfiles con un componente más estratégico y comercial, como el key account manager (KAM) en ingeniería, el product manager en entornos digitales y el actuario en el sector asegurador, todos ellos con retribuciones que superan ampliamente los 70.000 euros en su tramo más alto.