La Universidad San Jorge celebra la segunda graduación de la promoción 2026 y la primera de alumnos del programa USJ Diversa

La Universidad San Jorge ha celebrado hoy la segunda ceremonia de graduación de la promoción 2026, en un acto dedicado a los estudiantes de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales, la Escuela de Arquitectura y Tecnología y el Programa Universitario para la Inclusión Sociolaboral USJ Diversa.

La USJ alcanza este año un nuevo hito al organizar, por primera vez, tres ceremonias de graduación debido al incremento del número de alumnos, que se aproxima a los 800 graduados en esta promoción.

Además, otro de los aspectos destacados de la jornada ha sido la primera graduación de alumnos del programa USJ Diversa, que ha contado con 18 estudiantes con discapacidad intelectual, del desarrollo y/o del espectro autista. A lo largo del curso, han participado en una formación diseñada desde una perspectiva integral, basada en recursos y metodologías activas e innovadoras orientadas a favorecer la inclusión y luchar contra el desempleo juvenil. Este programa pionero en Aragón está cofinanciado por el Fondo Social Europeo+ y Fundación ONCE, y cuenta con la colaboración de Atades y Down Huesca.

Asimismo, la ceremonia ha incorporado otra novedad, ya que por primera vez egresados de la Universidad San Jorge han ejercido como padrinos de una promoción de grado. Se trata de Álvaro Monzón y Álvaro Antoñanzas, cofundadores de DeuSens, uno de los estudios de referencia en España en experiencias inmersivas y pionero en el ámbito de la realidad virtual desde su creación en 2014.

La compañía cuenta actualmente con más de 45 profesionales, presencia en varias ciudades españolas y en Italia, y superó los 2,7 millones de euros de facturación en 2025, duplicando sus resultados respecto al año anterior. DeuSens desarrolla “hiperexperiencias” que combinan realidad extendida, inteligencia artificial y gaming para conectar marcas y usuarios.

Álvaro Monzón ha intervenido a través de un vídeo para recordar los orígenes de este proyecto empresarial. Ha subrayado que lo que hoy representa Deusens, con un equipo de 45 profesionales, “surge de una primera semilla que plantamos en la Universidad San Jorge”. En este sentido, ha animado a los asistentes a aprovechar el momento creativo: “En esta sala hay ideas y proyectos; os invito a que los compartáis, que os equivoquéis y que construyáis aquello con lo que soñáis”.

Por su parte, Álvaro Antoñanzas ha centrado su intervención en la importancia de identificar y aprovechar oportunidades. “Creo mucho en los trenes: aparecen y pasan en cualquier momento, pero la diferencia está en cuántos trenes sois capaces de coger”, ha señalado, incidiendo además en que “los trenes pasan en la vida real, con personas, no en las redes sociales”.

Antoñanzas ha recordado también sus inicios, cuando su proyecto final de grado consistió en la creación de una empresa ficticia, innovadora y viable, orientada a la realidad virtual, en un momento en el que apenas contaban con conocimientos en ese ámbito. Como recomendaciones a los alumnos, ha apelado al compromiso y la perseverancia: “Parecerlo hasta serlo”, ha afirmado, instando a implicarse plenamente hasta alcanzar los objetivos. Asimismo, ha aconsejado “dejad que vuestras pasiones sean la brújula y no el altavoz, sed lo más profesionales que podáis, buscad referentes y aprended de ellos”.

Esta tarde, la rectora de la Universidad San Jorge, Silvia Carrascal, se ha dirigido a los graduados poniendo el acento en el significado del camino recorrido. Durante su intervención, ha destacado que esta promoción ha demostrado que la educación es, ante todo, un proceso continuo, “un viaje que exige valentía para empezar, constancia para continuar y humildad para reconocer que siempre queda algo que aprender”.

La rectora ha subrayado que esa valentía ha estado muy presente en el acto, reflejada en una generación que escribe su propia historia de “esfuerzo, superación y crecimiento”, y ha lanzado un mensaje sobre todo lo que su aprendizaje en la USJ. “Habéis aprendido con respeto, a cuestionar con sentido crítico y a construir con responsabilidad porque la educación no solo transforma trayectorias profesionales, sino que amplía horizontes, transforma vidas, fortalece a la sociedad y deja una huella duradera”.

Tras recoger los diplomas de la graduación, Pilar Simón Rivero, alumna del grado en Diseño Digital y Tecnologías Creativas, ha compartido con los asistentes un discurso marcado por la reflexión personal y el valor de los cambios. En su intervención, ha recordado que uno de los aprendizajes más importantes de su paso por la universidad ha sido entender que el crecimiento llega, en muchas ocasiones, al salir de la zona de confort.

La estudiante ha explicado que inició su trayectoria en 2017 en el grado de Fisioterapia, estudios que finalizó convencida en un primer momento de haber encontrado su camino. Sin embargo, con el tiempo surgieron las dudas y se replanteó su futuro para dedicarse a aquello que realmente le apasionaba: el diseño, una decisión que, admitió, no fue sencilla. En este sentido, reivindicó el esfuerzo de su generación frente a ciertos estereotipos, asegurando que “detrás de cada uno de nosotros hay horas, sacrificio y muchas ganas de aprender, de hacerlo bien y de construir algo propio”.

En su discurso, también quiso poner en valor el significado del momento vivido, destacando que la graduación no supone únicamente la obtención de un título, sino la celebración de todas las decisiones tomadas por el camino, incluidas aquellas que generan incertidumbre. “Hoy no celebramos solo un título, sino también los cambios de rumbo, las dudas y el haber seguido adelante”, afirmó.

Más adelante, Rubén Ruiz Silleras, vicario general de la Archidiócesis de Zaragoza En su intervención, ha hecho alusión a la historia de perseverancia de Ulises para reconocer el esfuerzo y la capacidad de superación de los alumnos de USJ Diversa, dirigido a personas con distintas capacidades. En este sentido, ha trasladado su felicitación a todos los participantes por el camino recorrido.

Asimismo, ha subrayado la importancia del compromiso de las nuevas generaciones en la construcción de la sociedad: “Necesitamos de vuestra ilusión para construir un mundo mejor, porque el mundo necesita profesionales excelentes y competentes, pero también personas con alma y con esperanza”.

Para concluir, Pedro Baringo, presidente del Patronato del Grupo San Valero, ha puesto el acento en la autenticidad y la valentía personal, animando a los estudiantes a confiar en sí mismos y a rechazar etiquetas: “No aceptéis estereotipos, cada uno de vosotros sois únicos e irrepetibles, no aceptéis que os digan lo contrario. No os dejéis llevar por el miedo, la valentía es lo que os corresponde”.

También han intervenido en este acto Cristina Zurutuza, decana de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales; África Domingo, decana de la Escuela de Arquitectura y Tecnología; y María Luisa Feijóo, directora general de Universidades del Gobierno de Aragón.

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Tras esta ceremonia, el próximo 22 de mayo se graduarán los alumnos de los grados de Bioinformática, Biomedicina, Enfermería y Farmacia.