Azcón conservará a su núcleo duro pero prescindirá de cuatro de sus consejeros actuales: estas son las quinielas

Solo el presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, sabe a ciencia cierta quién formará parte del nuevo Consejo de Gobierno que tomará posesión a partir de la semana que viene. Pero las quinielas están abiertas y hay una certeza. El pacto de gobernabilidad del PP con Vox, que deja en diez cargos la composición del Ejecutivo aragonés (nueve consejerías más el presidente), implica que habrá tres consejeros menos del PP que en el actual equipo. Además, entra en la ecuación Eva Valle, anunciada por sorpresa por el presidente aragonés en plena campaña, como la futura responsable de la cartera de Economía.

Así las cosas, el pacto PP-Vox y la voluntad del propio presidente hace que el nuevo Gobierno autonómico tenga que prescindir de cuatro de sus actuales miembros. Y eso genera incertidumbre y nerviosismo entre quienes ven peligrar su puesto.

Otra certeza es que Jorge Azcón, que sigue gozando de un sólido liderazgo en el partido, mantendrá a su núcleo duro. El que le ha acompañado en las distintas etapas de su trayectoria en el partido y quienes han sostenido al Gobierno en las buenas y en las malas, y le han respaldado en la difícil relación con Vox.

Nadie duda de la continuidad de sus tres escuderos. La vicepresidenta en funciones y titular de las carteras de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, que ha sido además la portavoz del PP en las negociaciones con la ultraderecha. El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, quien fuera también un hombre clave del proyecto de Rudi en la comunidad y la mano derecha de Soraya Sáenz de Santamaría en el Gobierno de Mariano Rajoy. Y el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, coordinador de Presidencia del PP Aragón desde que Azcón tomó las riendas del partido.

Ellos tres, junto a la incorporación de Eva Valle, son las cuatro carteras seguras del PP que tendrá el nuevo Gobierno de Aragón. Las salidas seguras y en algunos casos, incluso ya anunciadas, son las de los consejeros de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, que encara el camino de la jubilación tras una vida dedicada a la política. También dejará el cargo la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, que tuvo que asumir un cambio de cartera tras la crisis con Vox. Y a sus nombres se unirá con mucha probabilidad el de Claudia Pérez Forniés, consejera de Empleo, Ciencia y Universidades, que empezó la legislatura siéndolo de Educación, pero que cambió de área con la remodelación de Gobierno tras la polémica por la gestión del cierre de la escuela de Caneto, entre otras cuestiones.

Según las quinielas más compartidas, su área podría fusionarse con la de Educación, aunque todavía está por confirmarse cómo será la configuración definitiva de las áreas y subáreas de gobierno. Con esta fusión, el PP mantiene una estructura pequeña de Gobierno y concentra poder en uno de los seis consejeros que mantendrá en el Pignatelli. En esta área puede tomar protagonismo Carmen Susín, actual consejera en funciones de Bienestar Social y Familia, cartera que ostentará Vox en esta nueva etapa. Pero en las quinielas populares no se contempla su salida. Es un "valor seguro", una "mujer de partido", que se ha defendido de los ataques de Vox en la pasada legislatura y ha ido reduciendo las listas de espera de la dependencia, en un área siempre necesitada de más recursos. Representando a su vez el ala dura del partido, por los recursos al Gobierno central en materia de inmigración, Susín tiene por segura su continuidad en este nuevo periodo.

Más en el alambre se encuentra Javier Rincón, consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, área que vuelve a Vox. A pesar de su trabajo diligente durante año y medio y de gozar de buena reputación entre sus compañeros, quien fuera director general con Rudi y secretario general técnico de Roberto Bermúdez de Castro en Hacienda en la primera etapa de PP-Vox, puede quedarse fuera del Ejecutivo.

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Las cosas parecen más claras para la continuidad del titular de Sanidad, José Luis Bancalero, otro de los recién llegados a la primera línea política de la mano de Azcón en 2023. Con una grave crisis por el decreto de la Atención Continuada y con los médicos acumulando huelgas por las culpas compartidas de la reforma del Estatuto Marco y las condiciones laborales en Aragón, hay quien aboga por su salida. Otros defienden su continuidad en una de las áreas más complejas y la que más presupuesto se lleva del Gobierno de Aragón. Es cuestión de días que las quinielas se confirmen, o salten nuevos nombres del Ejecutivo.