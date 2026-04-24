La caída de una roca de grandes dimensiones sobre la vía obliga a cortar el Canfranero durante más de seis horas

La caída de una roca de grandes dimensiones este viernes por la mañana sobre la vía ha obligado a cortar la circulación del Canfranero, tanto en su trayecto de Zaragoza a Canfranc como viceversa, durante más de seis horas. Según han confirmado fuentes de Adif a este diario, la incidencia, que ha tenido lugar a la salida de la estación de Jaca, ha ocurrido a las 12.00 horas y se ha prolongado hasta las 18.30 horas, cuando se ha restablecido la circulación.

En este tiempo, dos trenes de media distancia se han visto perjudicados, según han indicado por su parte fuentes de Renfe. Concretamente, se ha visto afectado un tren que subía hacia Canfranc y que ha tenido que detenerse en Jaca, y otro que bajaba en dirección a Zaragoza. En ambos casos, Renfe ha dispuesto de autobuses para que los pasajeros pudieron llegar a su lugar de destino.

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La roca de grandes dimensione sobre la vía, este viernes. / SERVICIO ESPECIAL

Operarios de Adif han estado trabajando en la zona para retirar la roca de grandes dimensiones y también para comprobar el estado de la vía tras el incidente. Tras retomarse la circulación, el Canfranero que ha partido de Zaragoza por la tarde en dirección a Canfranc ha podido realizar su trayecto sin problemas.