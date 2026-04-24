El centro de salud de Zaragoza que se moderniza: 1,4 millones para mejorar su eficiencia energética

Las obras de mejora de la eficiencia energética del centro de salud de Miralbueno han salido a licitación por un importe de 1.423.299,65 euros, con un plazo de ejecución previsto de cinco meses, ha informado este viernes el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón en funciones.

La intervención tiene como objetivo mejorar el comportamiento energético del edificio, reducir las pérdidas de energía y aumentar el confort interior, adaptando el centro a los criterios actuales de eficiencia energética.

Las actuaciones previstas incluyen mejoras en la envolvente del edificio, con intervenciones en cubiertas, forjados y carpinterías exteriores en distintas fachadas, así como la incorporación de sistemas de protección solar.

Además, se actuará sobre las instalaciones mediante la renovación del sistema de climatización, que pasará a funcionar con bombas de calor de aerotermia, junto con la modernización de los sistemas de distribución y regulación y la sustitución de la iluminación por soluciones más eficientes. La licitación se tramita mediante procedimiento abierto simplificado y el plazo de presentación de ofertas finaliza el 18 de mayo de 2026.

Esta actuación está cofinanciada con fondos europeos a través del Programa FEDER Aragón 2021-2027, dentro de la actuación SAN01 'Eficiencia energética en el Servicio Aragonés de Salud', cuyo objetivo es fomentar la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

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El Servicio Aragonés de Salud continúa impulsando actuaciones orientadas a mejorar la sostenibilidad de sus infraestructuras sanitarias, reduciendo el consumo energético y favoreciendo entornos más eficientes.