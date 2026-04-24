La cesión a Vox del senador autonómico deja sin presidente la comisión de investigación del caso Koldo
La salida de Eloy Suárez (PP) en favor de Vox obligará a votar de nuevo al moderador de las sesiones de investigación en el Senado
Eloy Suárez Lamata vivió ayer su último Día de Aragón como senador autonómico del Partido Popular. Su nombre, después de una trayectoria de varias décadas en las que ha sido casi de todo, es uno de los que se ha visto desplazado de la primera línea política como consecuencia del pacto de gobernabilidad entre el PP y Vox para los próximos cuatro años en Aragón.
Aunque los de Santiago Abascal venían insistiendo en que no tenían interés por los sillones, la realidad es que el acuerdo con los populares les otorga –como en Extremadura– el cargo de senador autonómico, una representación institucional que habitualmente corresponde a los partidos más votados (PP y PSOE), pero que se ha usado en ocasiones como moneda de cambio cuando las cuentas no salen.
Desde el carrusel electoral autonómico, la ultraderecha ha sumado dos asientos en la Cámara Alta, lo que les deja a solo uno de poder formar un grupo propio y, por tanto, ganar en representación y financiación. No hace falta dudar mucho sobre cuál será una de las peticiones en la negociación en Castilla y León.
La salida del senador autonómico del PP, que había adquirido un papel relevante en esta legislatura al presidir la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, deja ahora en el aire ese puesto. Y es que la presidencia de esta comisión queda ahora vacante. Pero no tiene por qué caer en manos de quien sustituya a Suárez, sino que deberá votarse de nuevo. Con lo que uno de los puestos destacados de la actualidad política que acaparaba un aragonés, puede quedar fuera de la influencia aragonesa.
Está por ver cuál será el destino de Suárez, que fue quien recuperó al ahora presidente en funciones, Jorge Azcón, para las listas del Ayuntamiento de Zaragoza y le hizo su portavoz adjunto en la oposición al gobierno del socialista Juan Alberto Belloch. Un hombre de partido que estará, reconoce, donde el partido le requiera.
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