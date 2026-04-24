El fuerte vínculo de Cristina Pardo con Aragón: de pregonera de fiestas de su pueblo a su aparición en Aragón TV

Hay muchos famosos que tienen un vínculo muy fuerte con Aragón. Futbolistas, cantantes, actores e incluso periodistas de las grandes cadenas televisivas sienten un gran cariño hacia Zaragoza, Huesca y Teruel por diferentes motivos y no pierden una oportunidad en público para recordar el cariño que le tienen a la tierra de sus abuelos, padres u otros familiares.

Por ejemplo, Marc Giró admitió hace pocas semanas que se sentía medio aragonés porque su marido, Santi Villas, era de Fraga. El director y guionista aragonés es el hermano de Thais Villas, una de las caras más conocidas del Intermedio desde hace un par de décadas. Otra periodista aragonesa de La Sexta es Andrea Ropero, que cada vez que puede se escapa con su marido Iñaki López a la provincia de Huesca.

El periodista vasco ha sido noticia en las últimas horas, aunque de forma indirecta. Y es que Cristina Pardo, con quien copresenta desde hace varios años, 'Más vale Tarde' ha anunciado su adiós a La Sexta a final de temporada después de dos décadas en la cadena. "La próxima temporada me voy a ir a presentar un programa de 'prime tiem' a Antena 3", afirmó la periodista navarra en directo.

Pardo ha estado durante veinte años en diferentes programas de La Sexta como 'Al Rojo Vivo', 'Zapeando', 'Malas Compañías' o Liarla Pardo'. Todavía se desconoce cuál será el nuevo espacio de la periodista en Antena 3 porque actualmente se encuentra en fase de preproducción, pero se sabe que abordará los temas principales de la agenda informativa.

Lo que mucha gente desconoce es el vínculo que tiene Cristina Pardo con Aragón. Con motivo del 20º aniversario de Aragón TV, la periodista y otras caras muy conocidas del panorama televisivo nacional, quiso mandar una felicitación. "Compañeros de Aragón TV, muchas felicidades por estos 20 años. Mi padre es de Maella y mi madre de Teruel, así que os llevo en el corazón. Felicidades también a vuestros espectadores por la suerte que tienen de que estéis tan cerca".

Pocas noticias de su vida personal

A pesar de llevar más de veinte años en antena en prime time, Cristina Pardo ha conseguido mantener fuera de los grandes focos a casi toda su familia. La presentadora anunció en su visita a El Hormiguero que su pareja era 'marino'. La periodista nunca ha dado muchos detalles de su vida privada, pero el ABC desveló en un artículo reciente la cercana relación que mantiene con sus padres. Javier es un médico jubilado de Maella mientras que su madre Teresa, era una pediatra de Teruel. Ambos siempre apoyaron la vocación de Cristina, que soñaba con ser periodista deportiva. En una ocasión, la presentadora entrevistó en directo a su propio padre para promocionar su libro 'El año de la desgracia'.

En 2022, Cristina Pardo fue la pregonera de las fiesta de Maella, el pueblo de su padre. La presentadora de televisión fue la responsable de abrir las fiestas patronales en honor a San Lorenzo, San Esteban y Santa Susana que arrancan con una ofrenda de Flores a la Virgen del Portal y el Pregón. "He hecho el pregón de fiestas de Mella, el pueblo de mi padre, en Zaragoza. Ha sido un honor y de una ilusión tremenda. Muy agradecida", publicó en Instagram por aquella época.

Qué ver en Maella

Maella, a orilla del río Matarraña, es el último pueblo de Zaragoza antes de Cataluña y es conocido por ser la localidad natal de uno de los escultores más famosos del último siglo: Pablo Gargallo. Tal como explica Turismo de Aragón, su casa natal se ha convertido en museo y allí se pueden contemplar las obras de su primera etapa.

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Panorámica de Maella / COMARCA BAJO ARAGÓN CASPE

De su casco urbano destacan la Torre del Reloj, que fue construida en dos etapas diferentes, claramente apreciables, la primera, de época románica y la segunda, mudéjar con decoración geométrica y azulejos. Su veleta está coronada con un gallo, que vigila la localidad. El Ayuntamiento, las iglesias de San Esteban y de Santa María son otros de los edificios destacados.