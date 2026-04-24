Fapar denuncia "contradicciones" en el ámbito educativo en el pacto PP-Vox en Aragón y apunta a un modelo que fomenta la "desigualdad"

Un pacto PP-Vox para un nuevo Gobierno de Aragón con "contradicciones" en materia educativa. Es lo que denuncia Fapar, la Federación Aragonesa de Madres y Padres de Alumnos de la comunidad, sobre el acuerdo firmado por las derechas este miércoles, 22 de abril, y en el que se recogen medidas que el Ejecutivo de Jorge Azcón en funciones ya había anunciado, como la concertación del Bachillerato o la gratuidad de la etapa de 0 a 3 años, y que habían sido rechazadas por las entidades defensoras de la escuela pública al oponerse a que se destinen fondos públicos a "privatizar" la enseñanza. Ahora, con el acuerdo pactado, inciden en "contradicciones" en materia educativa.

Desde Fapar dicen "no entender" cómo se compatibiliza el compromiso por la "eficiencia presupuestaria, el buen uso del dinero público y la optimización de los recursos" que recoge el pacto firmado por Azcón (PP) y Nolasco (Vox) con la concertación del Bachillerato a partir del próxiom curso, una medida que se publicó en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) el pasado 8 de abril y que también recoge el pacto.

"Hay vacantes públicas en instittuos e incluso en los centros que ya lo tienen concertado desde hace décadas", exponen desde Fapar para asegurar que esta medida supone "una duplicidad de recursos que solo se justifican desde la ideología del privilengio de unos pocos y no desde la garantía de los derechos de todos".

Otra de las medidas anunciadas por el Ejecutivo de Azcón fue la puesta en marcha de la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años, una acción que también queda recogida en el apartado de Educación y Universidad del acuerdo PP-Vox y que Fapar critica por el modelo planteado para llevarla a cabo. Según sostienen desde la federación, el PP "plantea undesvío de fondos públicos mediante subvenciones a guarderías que ni siqueira están cumpliendo la normativa que regula estas enseñanzas". Reivindican que la medida se lleva a cabo pero mediante la "ampliación de plazas públicas que garantizan la igualdad de oportunidades".

A juicio de Fapar, se debe apostar por garantizar la calidad en el sistema educativo, lo que recuerdan que comprende "que los apoyos que se necesiten se ofrezcan desde el propio sistema y no a través de externalizaciones y privatizaciones que fomentan la desigualdad entre quienes pueden acceder a ellas y quienes no pueden, aunque tengan desgravaciones fiscales".

Además de estas dos medidas, que son algunas de las que mayor malestar han despertado entre las entidades defensoras de la pública en Aragón desde que las anunciara el Ejecutivo de Azcón, Fapar valora otros puntos recogidos en el pacto como la climatización de los centros. Desde la federación de ampas pone el foco en que en el acuerdo de las derechas no se especifique que esta medida, que tildan de "urgente", se refiere a los colegios e institutos públicos, de los que son responsables las administraciones.

Añade además que la modificación del currículo para incluir valores democráticos -el acuerdo recoge incluir una asignatura de historia del terrorismo en España "con el objetivo de concienciar" sobre esta materia, "desarrolalr valores democráticos y dignificar a las víctimas", entre otros- "encaja mal con la falta de respeto a los catalanoparlantes y a la diversidad cultural" de Aragón.

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Respecto al anuncio del Plan de Salud Mental planteado en el acuerdo, desde Fapar confía en que sea "real y efectivo", tras el vaciamiento de personal que denuncina que ha sufrido este curso el equipo de educación y salud mental