Félix Gil, CEO de Integra Tecnología: "La IA va a mejorar nuestra calidad de vida"

¿Por qué Aragón juega un papel clave en esta revolución industrial del XXI que suponen las TIC?

Nuestra comunidad ha sido seleccionada para poner las estructuras básicas en el siglo XXI, que son los data center. Tenemos que tener un sitio en donde se ubique toda la tecnología. La cloud, la nube, debe tener una infraestructura de servidores y capacidad de almacenamiento. Los data center son el modelo industrial del siglo XXI. Hay que tener en cuenta de que las personas estamos accediendo desde los 12 o 13 años a toda esta tecnología a través del móvil. Estamos hablando de más 6.000 millones de personas accediendo a la vez a todo tipo de aplicaciones. Se necesita mucha infraestructura física para dar soporte a todo.

Pero, ¿por qué cree que Aragón ha sido la elegida por las grandes empresas tecnológicas para esta revolución?

Hay cuatro o cinco parámetros muy importantes. El primero, suelo. Aragón tiene una extensión muy grande y el suelo es más barato que en otras comunidades. En segundo lugar, energía. Aragón se ha posicionado desde hace muchos años en el terreno de las energías renovables. En tercer lugar, agua. El consumo de agua de los data center existe, pero los datos son muy bajos. El agua se emplea en circuito cerrado. Además, los futuros centros ya no utilizan ni agua. Y también es muy importante nuestra ubicación física y estratégica. Dos nudos mundiales importantísimos pasan por Aragón y eso nos permite tener acceso a la fibra. También tenemos talento. Siempre hemos apostado por la tecnología y, además, este Gobierno ha apostado por este sector. Tiene la visión de hacer de Aragón un hub tecnológico del sur de Europa.

Es cierto que hay talento, pero ¿hay profesionales suficientes para atender a las necesidades tecnológicas futuras de Aragón?

La formación tecnológica tiene muchas capas. Y en Aragón, tenemos que apostar por todas. La tecnología es una necesidad transversal y una competencia que va a ser necesaria en toda la cadena de valor, en todos los puestos de trabajo de todas las empresas. Por lo tanto, no es cuestión de formar mil ingenieros informáticos para solucionar el problema del talento. Tenemos que trabajar, y lo estamos haciendo con las universidades, para que en todas las carreras, como puede ser también Derecho, Filología, Educación, tengamos profesores formados en tecnología porque cómo van a formar a los chavales en tecnología. Tenemos que formar por la base. Necesitamos formar a los educadores, tanto a padres como profesores, para que los niños utilicen correctamente las herramientas tecnológicas a su alcance, como es el caso del móvil. Es fundamental la creación de carreras de FP profesional ligadas a la tecnología porque en una empresa necesitas todo tipo de perfiles. Es verdad que hemos avanzado mucho en eso. El pasado año, hubo más perfiles tecnológicos en FP que en la Universidad. La IA se va a utilizar en todos los puestos de trabajo. Por lo tanto, necesitamos que en esos grados superiores y medios la aprendan y luego vayan a trabajar en un despacho de abogados, en una asesoría financiera o en la banca.

¿Hay que tenerle miedo a la Inteligencia Artificial?

No. Para nada. Lo que hay que tener es formación y preparación en la IA. La tecnología, especialmente la disruptiva, siempre suele causar un estrés psicológico tremendo porque nos enfrentamos al vacío, a cosas nuevas. Eso es algo natural. Cómo se combate. Pues con formación, preparación y sensibilización. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hay que hacer entender a la sociedad que la IA, como otras grandes innovaciones tecnológicas disruptivas, viene a ayudar. Evidentemente, habrá una transformación, pero viene a hacer una sociedad mejor. ¿En qué países se vive mejor? En aquellos en los que la tecnología se ha utilizado de forma más masiva porque ayuda a acelerar procesos y estar más cómodos. La IA es una herramienta que nos causa estrés porque está tocando capacidades que son muy humanas, como es el lenguaje o la escritura, y eso nos asusta.

¿La IA va a cambiar el mundo?

Creo que el mundo está en una constante evolución. Mi abuela que vivió 107 años y otros abuelos que nacieron en un pueblo de Soria sin agua, sin luz ni carreteras, fueron capaces, a pesar de las guerras, de adaptarse y vivir e incluso de viajar en avión o utilizar el móvil. Pienso que la disrupción tecnológica que vivió mi abuela es increíble. Por tanto, nosotros vamos a vivir un cambio parecido. Las tecnologías van a ser distintas, pero al final serán tecnologías que hacen que el ser humano cambie su forma de actuar. Siempre digo que al final el usuario, el mercado, es el que manda. Por qué los coches eléctricos están en el mercado, porque el usuario los ha elegido libremente. La IA nos va a proporcionar calidad de vida. Nunca en la historia un cambio tecnológico ha hecho perder empleo.

¿Cómo cree que será el Aragón tecnológico en 2035?

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Me gustaría encontrar un Aragón que haya aprovechado las capacidades y competencias que se nos están abriendo. Deberíamos ser capaces de crear servicios, negocios que nos den mejor calidad de vida. Si somos capaces de que ese nuevo modelo industrial del siglo XXI, que es la tecnología, los centros de datos, sean una punta de lanza y se sume al PIB industrial, haremos sin duda un Aragón mejor.