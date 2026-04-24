La huelga de médicos de Aragón concluye con 534 operaciones suspendidas en una semana

La huelga de médicos de Aragón llega este viernes a su fin después de cuatro días de paros -este jueves, 23 de abril y Día de Aragón, no había convocados- que han obligado a suspender 534 operaciones, según los datos del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. En estos días se han realizado 768 intervenciones. Las cifras de cirugías canceladas se engrosarán la próxima semana, del 27 al 30 de abril, cuando la comunidad se sumará a la convocatoria nacional para exigir un Estatuto Marco propio al ministerio. Se enlazarán así ocho jornadas en las que los médicos habrán frenado su actividad para pedir a las respectivas administraciones que atiendan sus reivindicaciones.

Según los datos del Departamento de Sanidad, este viernes el seguimiento de la huelga médica en Aragón ha sido de un 9,33%. En concreto, la han secundado 349 profesionales de 3.742 efectivos reales. En concreto, en Zaragoza provincia la han secundado 316 médicos y facultativos de 2.795 (11,31%), en Huesca 22 de 584 (3,77%) y, en Teruel, 3,03% de 363.