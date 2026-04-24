Inversión récord: Aragón concede más de 18,5 millones de euros en ayudas a la agroindustria

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha publicado este martes la resolución por la que se conceden las ayudas correspondientes al plan de apoyo a la industria agroalimentaria de 2025, dotado con 18.572.484 euros. Esta convocatoria, junto con la ejecutada en 2024, eleva a más de 34 millones de euros el apoyo público del Ejecutivo autonómico a un sector estratégico para la comunidad. Un esfuerzo que permitirá movilizar más de 228 millones de euros en inversión, orientada a la modernización, la mejora de la competitividad, la innovación y la sostenibilidad de la industria agroalimentaria aragonesa.

La convocatoria ha tenido una respuesta muy positiva por parte del tejido empresarial de la comunidad. Las 71 empresas que han alcanzado la puntuación mínima exigida y han cumplido los criterios establecidos han accedido a la ayuda, sin que ninguna solicitud válida haya quedado excluida por falta de presupuesto. En total, el importe concedido asciende a 18.572.484 euros, lo que supone la práctica ejecución íntegra de los fondos previstos.

Las ayudas se distribuyen por todo el territorio aragonés: 34 empresas beneficiarias en la provincia de Zaragoza; 27 empresas beneficiarias en la provincia de Huesca; 10 empresas beneficiarias en la provincia de Teruel.

Por sectores productivos se reparten en hortofrutícola y transformados vegetales, con 5.159.204,22 euro (27,78%); cárnico: 3.110.196,70 euros (16,75%); Cereales, harinas, piensos y otros granos, 2.965.185,29 euros (15,97%); Otros sectores agroalimentarios: 2.551.879,21 euros (13,74%); Petfood, 978.190,61 euros (5,27%); Subproductos animal, 949.259,09 euros (5,11%); Dulces, repostería y postres, 788.272,25 euros (4,24%); frutos secos (almendra, pistacho), 647.105,43 euro (3,48%); huevo: 503.770,67 euros (2,71%); Vitivinícola, 358.935,84 euros (1,93%); lácteo, 301.261,77 euros (1,62%); miel, 159.227,95 euros (0,86%); depuración/ medioambiental, 99.994,97 euros (0,54%).

Este planteamiento ya se aplicó en la convocatoria de 2024, dotada con más de 16 millones de euros, en la que también se amplió el presupuesto para garantizar que todas las empresas que cumplían los criterios pudieran acceder a la financiación. "Nuestro compromiso es claro: apoyar a la industria agroalimentaria en todo Aragón y hacerlo con seguridad y certidumbre para las empresas", ha señalado la directora general de Innovación y Promoción Alimentaria, Amparo Cuéllar.

Ha añadido que "este esfuerzo inversor y este equilibrio territorial reflejan la importancia estratégica de la agroindustria para el Gobierno de Aragón". Las ayudas beneficiarán a proyectos en las tres provincias y en un amplio abanico de subsectores, desde la industria cárnica y hortofrutícola hasta la transformación de cereales, frutos secos, piensos, vinos y productos elaborados.

Con esta resolución, el departamento cierra un balance positivo de los dos últimos planes de ayudas a la agroindustria, con cerca de 35 millones de euros, que movilizan un total de 126 millones de euros. Unidos a los 102 del ejercicio anterior suma un total de más de 228 millones de euros de inversión total en sólo dos años.

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Más de 120 empresas han accedido a estas ayudas, orientadas a modernizar instalaciones, mejorar la eficiencia energética, impulsar la innovación y reforzar la competitividad de uno de los principales motores económicos de la Comunidad. "Hemos demostrado con hechos que creemos en nuestra industria agroalimentaria. No solo mantenemos las convocatorias, sino que, cuando es necesario, ampliamos el presupuesto para atender todas las solicitudes que cumplen", ha añadido Cuéllar quien ha concluido que "esto da estabilidad a las empresas y facilita que sigan invirtiendo, creciendo y generando empleo en Aragón".