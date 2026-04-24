La investidura de Jorge Azcón como presidente de Aragón será los días 28 y 29 de abril

Jorge Azcón, presidente en funciones del Gobierno de Aragón y seguro jefe del nuevo Ejecutivo autonómico, ya sabe cuándo será el pleno que servirá para que PP y Vox le mantengan al frente de la comunidad autónoma por otros cuatro años. La Mesa y la Junta de Portavoces han sido informadas este viernes por la tarde por la presidenta de la Cámara autonómica, María Navarro, de que el debate de investidura se celebrará los días 28 y 29 de abril. O lo que es lo mismo: que el miércoles al mediodía, Azcón será ratificado por el Parlamento autonómico como presidente del Gobierno de Aragón.

Navarro ha explicado este viernes a los portavoces de los seis grupos parlamentarios presentes en las Cortes y a los miembros de la mesa el diseño previsto para este debate. La primera sesión del debate de investidura comenzará el martes 28 de abril a las 10:00 horas. Una jornada que estará protagonizada íntegramente por el discurso del candidato, Jorge Azcón. Tal y como recoge la ordenación del debate, se procederá a la “lectura de la Resolución de la presidenta de las Cortes de Aragón por la que propone un candidato a presidente del Gobierno de Aragón” y, después, tendrá lugar la “exposición del programa político del Gobierno del candidato”.

Azcón tendrá todo el tiempo que desee para presentar a la Cámara su proyecto de Gobierno para Aragón para los próximos cuatro años. El jefe del PP en la comunidad tendrá la oportunidad ese mismo día para detallar el pacto firmado con Vox esta semana y aclarar algunas de las cuestiones que más suspicacias han levantado entre los partidos de la futura oposición. El presidente en funciones del Ejecutivo autonómico ya ensayó este 23 de abril, en el Día de Aragón, un mensaje de reivindicación del proyecto de la pasada legislatura, de solo dos años y medio de duración, y su plan para el próximo lustro, apostando por una economía que se orienta al sector tecnológico, el desarrollo energético de la comunidad, la intención de paliar la crisis de la vivienda y de mantener la salud de los servicios públicos esenciales.

El debate de investidura se reanudará el miércoles 29 de abril también a las 10:00 horas con la participación de los grupos parlamentarios, que debatirán con el candidato. El esquema horario diseñado se abrirá con las formaciones que no tienen intención de votar a favor de la investidura por orden de mayor a menor representación. Posteriormente, será el turno de los grupos que anuncien su posición favorable a la investidura, en este caso en orden de menor a mayor. Así, PSOE, CHA, Teruel Existe e Izquierda Unida serán los primeros en intervenir, antes de dar paso a Vox y PP. Azcón, por su parte, podrá “responder de forma individual o conjunta a cada grupo o agrupación”. La votación tendrá lugar después y si el candidato abrocha la mayoría absoluta no será necesaria un segundo sufragio.

Una vez que se vote la elección del presidente de Aragón en la segunda sesión del debate de investidura en las Cortes, el presidente electo tiene un plazo de diez días para tomar posesión, según el reglamento vigente. Sin embargo, fuentes cercanas a Azcón dan por hecho que su toma de posesión se producirá al día siguiente, con toda probabilidad, el jueves 30 de abril, y que no se agotará ese plazo de diez días para tomar posesión de nuevo, en una ceremonia que se celebrará en el Palacio de La Aljafería.

Por otro lado, la legislación vigente no establece un plazo específico para la elección de los nuevos consejeros. De hecho, el Gobierno saliente se mantendrá en funciones hasta que Azcón nombre al siguiente. Así, la toma de posesión del futuro Ejecutivo PP-Vox podría postergarse a la semana del 4 de mayo, una vez superado el puente del día del trabajo y una vez que ambos partidos hayan elegido definitivamente a sus equipos. Como es habitual, serán nombrados en un decreto firmado por el presidente y tomarán posesión en un acto solemne en el edificio Pignatelli, sede del Gobierno autonómico.