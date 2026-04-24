La planta de Tereos en Zaragoza logra 7,8 millones de ayudas del Ministerio de Industria
La compañía aragonesa, dedicada al procesamiento del maíz, es la que ha conseguido la mayor cantidad de financiación
La empresa zaragozana Tereos Starch & Sweetteners Iberia ha logrado casi 8 millones de euros de ayudas en las primeras adjudicaciones del Programa de Impulso de la Cadena de Valor Industrial (CVI) el Ministerio de Industria y Turismo. La compañía aragonesa, dedicada al procesamiento del maíz, es la que ha conseguido la mayor cantidad de financiación, seguida de Tornell Sac (4 millones de euros) en La Llagosta (Barcelona); de Renault (2,9 millones) en Villamuriel de Cerrato (Palencia); Efi Cretaprint (2,4 millones) en Amassora (Castellón) o Linqcase Industrial Solutions (2,2 millones) en Astigarraga (Gipúzkoa).
Las ayudas se han hecho públicas estas viernes. En total se adjudican, en la propuesta de resolución provisional, 35,7 millones de euros a 28 proyectos. El programa Impulso tiene como objetivo reforzar la competitividad de la industria española facilitando su transición hacia una economía más innovadora, sostenible y digitalizada. Para ello, impulsa proyectos que fomenten la I+D+i, la sostenibilidad y eficiencia energética, y la digitalización como palancas clave para mejorar la productividad, reducir la huella ambiental y modernizar los procesos productivos.
Además, busca fortalecer la autonomía estratégica del país apoyando sectores críticos mediante inversiones que aumenten la resiliencia del tejido industrial y su capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos y normativos. Esta nueva iniciativa, que unifica y revitaliza las anteriores líneas IDI y ACTIVA del Ministerio de Industria y Turismo, responde a la necesidad de culminar la adaptación del sector industrial a los cambios profundos que se están produciendo en los ámbitos de la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la digitalización.
Con este programa de ayudas, el Gobierno refuerza su compromiso con una industria más sólida, innovadora y preparada para competir en un entorno global exigente. Las inversiones aprobadas permitirán avanzar hacia un modelo productivo más robusto, capaz de afrontar desafíos futuros y aprovechar las oportunidades de la transición verde y digital.
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