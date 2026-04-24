La planta de Tereos en Zaragoza logra 7,8 millones de ayudas del Ministerio de Industria

La empresa zaragozana Tereos Starch & Sweetteners Iberia ha logrado casi 8 millones de euros de ayudas en las primeras adjudicaciones del Programa de Impulso de la Cadena de Valor Industrial (CVI) el Ministerio de Industria y Turismo. La compañía aragonesa, dedicada al procesamiento del maíz, es la que ha conseguido la mayor cantidad de financiación, seguida de Tornell Sac (4 millones de euros) en La Llagosta (Barcelona); de Renault (2,9 millones) en Villamuriel de Cerrato (Palencia); Efi Cretaprint (2,4 millones) en Amassora (Castellón) o Linqcase Industrial Solutions (2,2 millones) en Astigarraga (Gipúzkoa).

Las ayudas se han hecho públicas estas viernes. En total se adjudican, en la propuesta de resolución provisional, 35,7 millones de euros a 28 proyectos. El programa Impulso tiene como objetivo reforzar la competitividad de la industria española facilitando su transición hacia una economía más innovadora, sostenible y digitalizada. Para ello, impulsa proyectos que fomenten la I+D+i, la sostenibilidad y eficiencia energética, y la digitalización como palancas clave para mejorar la productividad, reducir la huella ambiental y modernizar los procesos productivos.

El ministro Hereu, este viernes en su visita al Colegio de Economistas de Cataluña. / MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO

Además, busca fortalecer la autonomía estratégica del país apoyando sectores críticos mediante inversiones que aumenten la resiliencia del tejido industrial y su capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos y normativos. Esta nueva iniciativa, que unifica y revitaliza las anteriores líneas IDI y ACTIVA del Ministerio de Industria y Turismo, responde a la necesidad de culminar la adaptación del sector industrial a los cambios profundos que se están produciendo en los ámbitos de la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la digitalización.

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Con este programa de ayudas, el Gobierno refuerza su compromiso con una industria más sólida, innovadora y preparada para competir en un entorno global exigente. Las inversiones aprobadas permitirán avanzar hacia un modelo productivo más robusto, capaz de afrontar desafíos futuros y aprovechar las oportunidades de la transición verde y digital.