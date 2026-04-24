La Plataforma Aragonesa 'No hablamos catalán' denuncia la presencia de "seis independentistas" ante el ayuntamiento de Tamarite de Litera para reivindicar la "nación catalana"

La Plataforma Aragonesa No Hablamos Catalán (PANHC) ha denunciado que, "una vez más", los nacionalistas catalanes están "presionando para desgajar Aragón". Según denuncian en un comunicado, el diario digital independentista vilaweb publicó ayer, Día de Aragón, un vídeo grabado el día de antes en la localidad oscense de Tamarite de Litera (La Litera) en el que "seis independentistas reivindicaban frente al ayuntamiento la nación catalana".

Según explican, en el vídeo aparecen seis personas con una bandera independentista catalana de grandes dimensiones frente a la fachada del Ayuntamiento de Tamarite de Litera (Huesca).

Poco después de conocerse el pacto de gobierno entre el PP y Vox, que acaba con el Instituto Aragonés del Catalán, la portavoz del grupo lee un manifiesto en el que reivindica la "nación catalana" hasta en tres ocasiones, integrando al Aragón oriental en ella, y señala que "la nación catalana defenderá los derechos lingüísticos (de la lengua catalana) de los ataques que recibe desde hace siglos". "Somos una sola lengua y una sola nación. En la Franja queda mucho trabajo que hacer para ser ciudadanos de primera en nuestra casa, para ejercer los derechos lingüísticos que nos pertocan (toponimia y onomástica en catalán, escuela en catalán, ser atendidos en catalán en la administración…) ¡Viva la lengua y larga vida a la nación catalana!", defendieron con su comunicado.

María José Blanc, portavoz de la Plataforma Aragonesa No hablamos Catalán, agradeció con ironía "la sinceridad de estos activistas pancatalanistas porque demuestran, una vez más, que quienes defienden el catalán en Aragón defienden los Países Catalanes y la gran nación catalana anexionándose una parte de Aragón".

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La plataforma sostiene que ya advirtió desde hace años que "quienes defienden que en Aragón se habla catalán son los mismos que defienden la anexión a Cataluña de las comarcas orientales" y pidió el cumplimiento del compromiso del punto 12 del pacto de Gobierno PP-Vox) de 'Librar Aragón de la imposición del catalán con la reforma de la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés y la Supresión del Instituto Aragonés del Catalán'. Además, reclaman dar un paso más para "desmantelar y reorganizar" la Academia Aragonesa de la Lengua "para que se convierta realmente en la institución que regule el aragonés y sus modalidades en lugar de ser el caballo de Troya del pancatalanismo en Aragón".