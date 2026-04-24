Sánchez acusa a PP y Vox de violar la Constitución con su pacto sobre "prioridad nacional" y Azcón critica al Gobierno por "crear españoles de primera y de segunda"

"La prioridad nacional" que ha concentrado todas las miradas del recién firmado acuerdo entre PP y Vox por la gobernabilidad de Aragón ha llegado hasta el Gobierno de España. El presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, ha acusado a las dos derechas de "violar la Constitución" al incluir este término en su acuerdo y ha advertido de que "la discriminación afectará a otros muchos colectivos" cuando se desarrolle el pacto. El presidente en funciones del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha discrepado del análisis de Sánchez y le ha acusado de "crear españoles de primera y segunda" por la propuesta de una financiación singular para Cataluña.

Sánchez, que participa en una cumbre de líderes europeos en Chipre, ha aseverado que el plan de PP y Vox para Aragón supone "una discriminación" para ciudadanos que viven en la comunidad autónoma. "Si después de cuatro o seis meses negociando, lo único que pueden ofrecer a España es este proyecto de involución y de reacción, es un auténtico desastre para los intereses de Extremadura, de Aragón y de España", ha añadido.

El presidente del Gobierno ha citado a la asociación Amnistía Internacional, "que no se casa con ningún Gobierno", por las críticas que ha lanzado a través de sus redes sociales: "Han advertido de que estos acuerdos ponen en riesgo los derechos humanos en España". "Yo no puedo sino coincidir con esa apreciación, porque cuando hablan de prioridad nacional están hablando de crear ciudadanos de primera y de segunda clase, de violar un principio básico de nuestra Constitución como es la no discriminación y la igualdad entre ciudadanos, vivan donde vivan, sea cual sea su origen, su raza, su orientación sexual o su género", ha completado el líder del Ejecutivo central.

Sánchez ha defendido que los acuerdos entre las dos derechas "señalan" a asociaciones que "cubren políticas socialaes a las que no llega el Estado y que cuidan y trabajan en pro de la diversidad".

"De esto estamos hablando, de abrir la puerta a una discriminación que hoy afecta a ciudadanos migrantes, pero que pasado mañana, sin duda alguna, va a afectar a otros muchos colectivos que siempre han sido señalados por parte de la ultraderecha", ha advertido el presidente del Gobierno. Ante todo ello, ha pedido tranquilidad a los ciudadanos porque ha garantizado que si existiera una ley que contravenga ese tipo de principios a los que había hecho referencia y que están en la Constitución, el Gobierno actuará "con la fuerza de la ley y con total contundencia".