¿Cuáles son las operaciones que más se están suspendiendo por la huelga de médicos en Aragón?

La lista de espera quirúrgica en Aragón se ha disparado por encima de los 6.000 pacientes en el último mes, un dato que no se alcanzaba desde hace un año. Sin duda, las semanas de huelga de los médicos que se vienen sucediendo desde el mes de febrero están detrás de la espiral de ascenso de las cifras. Y la situación puede no haber alcanzado el techo. En febrero se cancelaron 921 cirugías, en marzo fueron 843 y en abril el dato está por conocerse porque la comunidad está sumida ahora en una huelga de dos semanas que comenzó el pasado lunes y durará hasta el 30 de abril. En estos días se han cancelado un total de 342 operaciones. ¿La consecuencia? Todo hacer indicar que, viendo la dinámica, Aragón registre otra subida de las listas de espera en este mes de abril.

No hay que olvidar que detrás de los números hay pacientes que, con motivo de la huelga, se han encontrado con intervenciones canceladas prácticamente a unas horas de entrar en quirófano o cuando ya habían ingresado. ¿Qué cirugías se están viendo más afectadas por esta cuestión? Atendiendo a los datos publicados por el Salud, las especialidades que más han engrosado sus datos son Traumatología, Cirugía General, Cirugía Vascular y Urología.

En el caso de Traumatología, la demora se ha incrementado en 250 personas en apenas un mes. Eran 1.927 pacientes en marzo frente a los 1.677 que había en febrero. Se trata de la especialidad más compleja, ya que es la que acapara el mayor número de aragoneses pendientes de una operación.

¿Y qué operaciones de Trauma son las que más demora han registrado? La respuesta es clara: la prótesis de rodilla y la prótesis de cadera. En la primera se ha pasado de 288 pacientes en febrero a 339 en marzo. Es decir, 51 más. En el caso de la cadera, se ha incrementado en 26 personas.

En Cirugía General se registra una dinámica negativa desde que comenzó el año, porque las listas crecieron tanto en febrero (ya hubo semana de huelga médica), al pasar de 463 pacientes en enero a 492, como en marzo, cuando se han alcanzado los 596. Es decir, 104 personas más en un mes y 133 en dos.

En esta especialidad, la intervención de hernia inguinal es la que más espera ha acumulado en el último mes, coincidiendo con la suspensión de operaciones por parte del Salud con motivo de la huelga. En este caso, las demoras han crecido en 38 personas en un mes.

En Cirugía Vascular hay 133 pacientes más en marzo que en febrero. Se ha pasado de 361 en el segundo mes del año a 494. Aquí, la intervención de varices es la que peor parada ha salido porque el último dato de lista de espera la sitúa en 259 pacientes frente a los 196 que había en febrero (63 más) y los 145 de enero (114 más).

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Con el recién anunciado pacto de Gobierno entre PP y Vox en Aragón y con la investidura pendiente de celebrarse, la huelga de los médicos es un jarro de agua fría para el nuevo Gobierno, que tendrá que afrontar -una legislatura más- el problema endémico de las listas de espera con unos sindicatos en pie de guerra, reclamando mejoras laborales y asistenciales. Hace tan solo unos días, el consejero de Sanidad en funciones, José Luis Bancalero, y la gerente del Salud, Ana Castillo, se reunieron con Cesm Aragón y Fasamet, los convocantes de la huelga. Pero también lo hicieron con el resto de organizaciones, que habían amagado con una huelga si no se convocaba una mesa sectorial. Las aguas están revueltas en la sanidad pública.