Tecnara: el clúster que acompaña el despegue tecnológico de Aragón

“A Aragón le ha tocado un billete de Lotería de Navidad y, si somos capaces de aprovechar todo lo que está llegando, nos encontraremos en un Aragón con unas competencias mucho más avanzadas que la mayoría de España y el resto de Europa”. Félix Gil, responsable del clúster de las empresas tecnológicas en Aragón (TECNARA), se muestra entusiasmado con la situación privilegiada en la que se encuentra el sector tecnológico de la comunidad autónoma. Es la cabeza visible del clúster que agrupa a decenas de empresas TIC y que ha acompañado el despegue tecnológico de Aragón.

En apenas unos años, Aragón ha pasado de ser un territorio con un sector tecnológico discreto a convertirse en uno de los polos digitales más dinámicos del sur de Europa. En ese proceso, Tecnara, el clúster aragonés de empresas TIC, ha jugado un papel decisivo: ha conectado compañías, impulsado proyectos innovadores y ayudado a preparar el terreno para la llegada de grandes inversiones.

En medio de este movimiento, Tecnara ha actuado como punto de encuentro y catalizador. Su labor ha permitido que compañías grandes y pequeñas colaboren, compartan conocimiento y se sumen a proyectos que, hace apenas una década, parecían reservados a otros territorios.

Uno de los grandes aciertos del clúster ha sido su capacidad para tender puentes. Tecnara ha impulsado iniciativas que conectan a empresas con administraciones públicas, centros de investigación y universidades. El crecimiento del sector ha puesto sobre la mesa un desafío que afecta a toda Europa: la falta de profesionales tecnológicos. Tecnara ha asumido este problema como una prioridad. El clúster trabaja con centros educativos, empresas y administraciones para crear nuevos modelos de formación, actualizar perfiles profesionales y atraer talento especializado. La idea es clara: sin personas formadas, no hay transformación digital posible.

IDia, la otra pata del despegue

IDia, el clúster horizontal de Investigación, Desarrollo e innovación en Aragón, actúa en complemento de Tecnara. Nació en 2004 como una iniciativa pionera de varias empresas aragonesas que vieron la necesidad de sumar esfuerzos para afrontar los retos de la transformación digital, de la mano de sus responsables TIC. Empresas como La Bella Easo, Samca, Ibercaja, General Motors fueron parte de aquel grupo inicial.

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Iñaki González, presidente del clúster / MIGUEL ANGEL GRACIA

El objetivo del clúster es que la innovación tenga un impacto real en Aragón: creando empleo de calidad, atrayendo talento, mejorando la competitividad de las empresas aragonesas y conectando a la región con Europa. Se trata, en palabras de Iñaki González, informático en la MAZ y presidente del clúster, de “una red que agrupa a compañías con una facturación neta conjunta de más de 20 mil millones de euros, un presupuesto TIC de 260 millones y más de 79.000 empleados, de los cuales 7.000 son del ámbito tecnológico, dando soporte a más de 92.000 puestos de trabajo en Aragón”. A su juicio, el momento actual de la comunidad es “una explosión que va a poner a Aragón en el mapa”.