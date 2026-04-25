Aragón gana terreno en conciliación, pero el invierno demográfico y la salud mental empañan el avance

Aragón ha mejorado su nivel de conciliación de la vida personal, familiar y laboral respecto a 2008 y también frente al año anterior, pero el avance no llega por igual a todos los ámbitos. Esa es la principal conclusión del índice EFR 24, elaborado por la Fundación Másfamilia con el apoyo del Gobierno autonómico, que analiza 83 indicadores entre 2008 y 2024. El indicador sitúa a la comunidad en 118,7 puntos, es decir, 18,7 puntos por encima del punto de partida fijado hace 17 años. Frente a la edición anterior, sube 2,3 puntos.

La fotografía general es positiva. Aragón no solo mejora, sino que se coloca en la cuarta posición del ranking autonómico, solo por detrás de Castilla y León, Galicia y Navarra. La media nacional se sitúa en 117,1 puntos, de modo que la comunidad queda 1,6 puntos por encima del conjunto de España y a solo 1,4 puntos del líder, Castilla y León, que alcanza los 120,1 puntos.

Mejoras en el ámbito empresarial

Pero el informe muestra una evolución a dos velocidades. La mejora aragonesa se explica sobre todo por el empuje del ámbito empresarial, que crece 28,2 puntos desde 2008, mientras que la parte social avanza bastante menos, 9,8 puntos. En comparación con España, Aragón evoluciona mejor en el bloque empresarial -5,3 puntos por encima de la media nacional-, pero peor en el social, donde queda 1,8 puntos por debajo.

El documento interpreta esta evolución como una señal de que las empresas aragonesas están incorporando con más fuerza la conciliación a su gestión. Mejoran especialmente los indicadores de calidad laboral, gestión de la conciliación y reputación. Entre los datos más llamativos figura el aumento de certificaciones EFR (empresa familiarmente responsable) y distintivos de igualdad, que se han multiplicado por más de tres respecto a 2008. También crece un 310,5% el número medio de medidas de conciliación en empresas de más de 250 empleados, que pasan de 19 a 78 por compañía.

El mercado laboral ofrece además algunos datos favorables. La siniestralidad baja un 36,4%, los accidentes de trabajo con baja se reducen un 17,7%, la contratación indefinida mejora un 43,8% y el salario medio anual pasa de 29.091,5 euros en 2008 a 36.418 euros. También se reducen las horas extraordinarias y la jornada semanal media. Sin embargo, no todo acompaña. La tasa de absentismo aumenta un 45,6% y el índice de productividad horaria cae un 4,5%.

En la parte económica, Aragón presenta un crecimiento notable del PIB, que aumenta un 40,3% hasta alcanzar los 49.292,8 millones de euros. También mejora el indicador de confianza empresarial, un 33,5%, y las expectativas de creación de empleo, que pasan de 6% a 10%. Aun así, el informe advierte de que los indicadores de paro no reflejan con la misma claridad esa mejora económica.

El reverso más preocupante aparece en la demografía. Aragón pasa de un saldo vegetativo positivo de 210 personas en 2008 a uno negativo de 3.930 personas. Es decir, mueren muchas más personas de las que nacen. El informe lo enmarca en el “invierno demográfico” que afecta al conjunto de comunidades autónomas y a Europa, pero en la comparativa este indicador deja a Aragón en la peor posición relativa.

Luces y sombras en natalidad y demografía

La natalidad muestra luces y sombras. Aragón se comporta mejor que la media nacional en seis de los siete indicadores analizados de natalidad y demografía, entre ellos número de hijos por mujer, edad media de la población, índice coyuntural de fecundidad, tasa de fecundidad, edad de acceso a la maternidad e índice de dependencia de mayores. Sin embargo, el desplome del saldo vegetativo pesa como una losa sobre el conjunto.

En infancia, el informe recoge una mejora significativa de la tasa de abandono escolar, que se reduce hasta el 11,9%, con una mejora del 53,7% respecto al valor inicial. También baja un 44,4% el consumo de alcohol en jóvenes. Pero el dato más negativo es el aumento de la tasa de delitos en menores, que crece un 62,2%. En la comparativa autonómica, Aragón solo supera la media nacional en dos indicadores de infancia: uso de tecnologías y obesidad y sobrepeso.

La salud pública presenta otra lectura ambivalente. El presupuesto sanitario mejora un 42%, hasta los 2.696,1 millones de euros, y se reducen los partes de enfermedades profesionales. También mejora la satisfacción con el tiempo disponible. Pero el consumo de antidepresivos aumenta un 59,5%, hasta 107,4 dosis diarias por cada 1.000 habitantes, y empeoran los indicadores de salud mental en población adulta. También crece la tasa de mayores dependientes, que alcanza el 57,4%.

En igualdad de oportunidades, el balance incluye avances y señales de alarma. Mejoran las prestaciones a personas con discapacidad, con 42.453 beneficiarios más, lo que supone un aumento del 243,1%. También mejora de forma muy acusada el indicador de alumnado con discapacidad y necesidades específicas, que se sitúa en el 2,7% del total de alumnos. Pero las denuncias por violencia de género suben hasta 5.183, un incremento del 55,4%.

La familia también cambia. Las custodias compartidas prácticamente se duplican, con un aumento del 98,1%, hasta alcanzar una tasa del 30,5%. Las ayudas directas a la familia como porcentaje del PIB suben un 6,8%, hasta el 1,4%, y el número de familias numerosas crece un 31,9%, hasta las 17.722. En sentido contrario, la tasa de nupcialidad cae un 13,1%, hasta 3,3 matrimonios por cada 1.000 habitantes, y las familias monoparentales llegan al 9,9%, tras crecer un 23,2%.

Aragón, en la "senda adecuada"

En materia de diversidad laboral, el estudio destaca la reducción de la brecha salarial de género hasta el 19,1% y el aumento de la ocupación femenina hasta el 53,8%. No obstante, el porcentaje de mujeres directivas cae hasta el 30,7%, y también retrocede el peso de trabajadores de otras nacionalidades sobre el total de ocupados.

El informe concluye que Aragón se encuentra en una “senda adecuada”, aunque con desafíos importantes. La conciliación avanza y la empresa aparece como el motor principal de esa mejora, pero la parte social (natalidad, infancia, salud mental, violencia de género o estructura familiar) muestra que el progreso no basta por sí solo. La comunidad mejora y se sitúa entre las primeras de España, pero el reto es lograr que ese avance llegue de forma real a los hogares, a las familias y a la vida cotidiana de la ciudadanía.