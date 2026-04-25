La aragonesa Mayte Galindo, primera mujer española en visitar todos los países del mundo: "Viajar te hace más humilde y más tolerante"

La suya es una historia itinerante. Y extensa. Hace casi cincuenta años que la aragonesa Mayte Galindo (Sástago, Zaragoza, 1956) visitó Londres junto a su actual marido, Enric Moreno (Celrá, Girona, 1954). Era 1979 y aquel viaje de novios marcaría el principio de lo que desde entonces es su motor de vida: recorrer países, adentrarse en nuevas culturas. La pareja ha conocido los 193 países reconocidos por la ONU (Organización de Naciones Unidas), y más, lo que hace de Mayte Galindo la primera mujer española en alcanzar este hito. Enric sostiene que es también la decimoquinta mujer que más países y territorios del mundo ha visitado.

Mayte comenzó a viajar de forma oficial en 1979 en su luna de miel, aunque ya estaba familiarizada con recorrer ciudades del país. "Mi padre trabajaba en una empresa grande, relacionada con la Ingeniería de aeropuertos. Por eso, yo nací en Sástago, luego nos fuimos a Zaragoza, de ahí a Navarra, luego a Almazán (Castilla y León), después a Barcelona, a Ibiza... Luego yo iba a empezar el Bachillerato y ya nos quedamos en Terrassa", explica por teléfono desde Colombia. Se emparejó con Enric, con quien ha visitado 274 países. Ahora viven en Manresa.

"Él había viajado ya, porque había hecho el Interrail en tren. Luego siempre hemos viajado juntos", apunta. Mayte comparte que, a su regreso del viaje de novios, pararon por distintos puntos de Europa y "ese fue el estreno". Enric detalla que visitaron Francia, Suiza, Hungría, la antigua Checoslovaquia, Italia o Austria, entre otros países.

Mayte Galindo y Enric Moreno en sus viajes por el mundo. / Servicio Especial

Desde entonces, la lista se ha engrosado y son varios los destinos que han visitado en más de una ocasión. Su preferido, Estambul. "Estamos enamorados, de su gente, de todo. También de Uzbekistán. Son sitios en los que nos sentimos siempre como en casa, y nosotros somos muy ciudadanos del mundo", expresa. En India han estado cerca de nueve veces y en otros lugares como Pakistán, tres. También han vuelto a Turquía, que es "muy bonito" y que recuerdan con especial cariño por haber estado allí con sus dos hijos.

Cuenta Mayte que tanto su hija como su hijo son también grandes viajeros, y han visitado en torno a 60 y 40 países respectivamente. También la suya es una historia cada vez más itinerante, y en sus padres han visto el disfrutar de conocer mundo. Mayte y Enric, ahora ya jubilados, han compaginado toda su vida el trabajo con su pasión por recorrer territorios, lo que conseguían encadenando días de vacaciones gracias a la flexibilidad laboral de la que, remarca, ambos disfrutaban.

"Hubo épocas en las que trabajábamos en ciudades diferentes y con horarios diferentes y nos veíamos poco, y las vacaciones era el momento de encuentro. Ahora estamos juntos las 24 horas de los 365 días del año", señala Mayte. Y lo que hacían tanto antes como ahora es moverse "con poquísimo equipaje".

"Disfrutamos muchísimo. Cuando estás fuera de casa puedes admirar más las cosas, ves cosas distintas", expresa ella, que relata cómo en su último viaje se han encontrado con personas llenas de "dulzura". "Todo el mundo sonreía", señala, y afirma: "Me parece que (viajar) te hace más humilde y más tolerante. Te das cuenta de que, de verdad, no se puede juzgar, porque las cosas de lejos no tienen el mismo color que cuando las ves de cerca, y eso te permite valorar cuánta gente hay esforzándose en la vida", subraya.

Por el camino, Mayte y Enric han hecho amistades, han ganado experiencia y acumulado cientos y cientos de fotografías. "Enric, cuando hizo la vuelta por Europa con el Interrail, conoció a un chico japonés. Se hicieron amigos aunque ninguno hablaba inglés, y cuando se casó lo invitó y conoció su casa. Luego nosotros fuimos a Japón, le escribió por si seguía viviendo allí y le dijo que sí. Estuvimos en su casa y fue precioso", recuerda.

Mayte Galindo y Enric Moreno en sus viajes por el mundo. / Servicio Especial

Por eso, sus planes pasan por seguir con su ruta. "Mientras podamos y nos quede algo de dinero, y mientras la salud nos lo permita, no creo que paremos", señala Mayte. Eso sí, como en casa, en ningún sitio. "Viajar es fantástico, pero cuando regresas… ¡Qué bien se está en casa!", dice. Comparte que ahora los viajes largos se les hacen algo más cansados, pero en seguida se recuperan y recobran fuerzas.

Y es lo que ahora les toca. "Lo que nos queda por conocer está lejísimos", apunta Enric, que se encarga de escoger destinos y planificar los viajes con mucho tiempo para lograr "tarifas mucho más bajas". "Invierte muchas horas. Se levanta, se pone en el ordenador y mira todas las posibilidades", detalla Mayte. Mencionan como próximos destinos la isla del Príncipe Eduardo, en Canadá, y Saint-Pierre y Miquelón, un archipiélago situado frente a la costa noreste de este país.

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Enric revela que su gran reto es viajar a la Antártida, pero "el precio para ir es prohibitivo". Por eso, está pendiente de las ofertas que salen temporalmente y que reducen los precios casi a la mitad. Porque los puntos que les quedan por conocer están "muy lejos". "El más cercano es Cabinda, en Angola", apunta. La llamada con Mayte y Enric llega a su final. Ambos sonríen y lanzan palabras de agradecimiento desde el teléfono. Guardan con cariño los reportajes que ponen palabras a esa historia suya, tan itinerante como extensa.