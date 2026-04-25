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Pilar Alegría denuncia que el PP normaliza "la política del señalamiento" y firma "pactos de la infamia" con Vox como en Aragón

La secretaria general del PSOE autonómico ha destacado en Mérida que “frente a los recortes, los socialistas defendemos la igualdad y que cualquier ciudadano pueda llegar tan lejos como le permita su talento”

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, este sábado en el Congreso del partido en Extremadura.

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, este sábado en el Congreso del partido en Extremadura. / EFE / JERO MORALES

El Periódico de Aragón

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Zaragoza

La secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, ha destacado en el Congreso del PSOE de Extremadura que ambas regiones “somos gente que sabe que la vida se construye unos junto a otros y no unos contra otros”.

En este contexto, ha criticado los “pactos de la infamia” entre PP y Vox, que —según ha señalado— “atentan contra los más elementales derechos humanos”, como han denunciado la propia Conferencia Episcopal y Amnistía Internacional, y que “no traen soluciones ni oportunidades para los extremeños y los aragoneses, sino que responden únicamente a un ejercicio de pura supervivencia política”.

Asimismo, ha advertido de que, con estos acuerdos, el PP “está normalizando el discurso contra la convivencia y legitimando la política del señalamiento”. Ha defendido que, “ante este modelo de ruido, recortes y retrocesos, tenemos que situarnos enfrente defendiendo las verdaderas causas”.

“Han sometido a nuestros dos territorios a cinco y cuatro meses de parálisis, ¿para esto? Para firmar un acuerdo que avala la segregación por nacionalidad, que pisotea los derechos humanos y el principio básico de igualdad y no discriminación recogido en la Constitución”, ha afirmado. En el caso de Aragón, ha añadido que “Azcón ha sufrido una parálisis selectiva, porque solo han salido de ella para privatizar la educación”.

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, y el líder socialista en Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, este sábado.

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, y el líder socialista en Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, este sábado. / EFE / JERO MORALES

Alegría también ha señalado que tanto María Guardiola como Jorge Azcón convocaron elecciones anticipadas “para ganar autonomía y estabilidad, y ambas cosas las han perdido”. “Perdieron la autonomía cuando convocaron elecciones por exigencia de Feijóo, la perdieron cuando los pactos se cerraron desde las sedes nacionales del PP y Vox, y han perdido la estabilidad porque quien manda es Vox y quien obedece es el PP”, ha afirmado.

Durante su intervención, ha reivindicado la identidad de ambas comunidades: “Los aragoneses y los extremeños somos nietos de la inmigración, somos tierras acogedoras, y por mucho que se empeñen el PP y Vox, no vamos a ser padres ni madres de la xenofobia”.

Además, ha recordado la figura del expresidente Guillermo Fernández Vara y su defensa de la igualdad de oportunidades. “Estos días recordaba cuando decía que Extremadura es una tierra que necesita gente y gente que necesita tierra”, ha señalado, al tiempo que ha defendido políticas como la subida del SMI, el sistema de becas del Gobierno de España y la proyección internacional del país: “Ahora España tiene voz donde antes no la tenía”.

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Finalmente, Alegría ha hecho un llamamiento a la unidad, ha valorado el proceso de primarias del PSOE de Extremadura y ha asegurado que Álvaro Sánchez Cotrina “será más pronto que tarde presidente”. “El pacto de Extremadura y el de Aragón tienen una fecha de caducidad más corta que la de los yogures”, ha ironizado.

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