El pueblo de Zaragoza con una de las plazas más raras de España: una joya barroca donde se disputa un mundial con una iglesia tan estrecha como una casa

En España hay plazas monumentales, plazas porticadas y plazas con siglos de historia. Pero pocas resultan tan sorprendentes como la de Chodes, un pequeño pueblo de Zaragoza de menos de 100 habitantes que esconde una de las plazas más curiosas y singulares del país. Su peculiar forma, su estilo barroco, su impresionante estado de conservación y las historias que la rodean la han convertido en un lugar admirado incluso por expertos en arquitectura.

A menos de una hora de Zaragoza en coche, en plena comarca de Valdejalón, se encuentra esta joya patrimonial que parece sacada de otra época. Se trata de la plaza ochavada de Chodes, declara Bien de Interés Cultural. Una plaza poligonal de doce lados, donde se ubican la casa consistorial, la iglesia y una veintena de casas, y que asombra tanto a sus vecinos como a los visitantes que las descubren por primera vez.

Su singularidad no ha pasado desapercibida ni siquiera para el cine. La localidad fue uno de los escenarios utilizados en el rodaje de ‘Réquiem por un campesino español’. Todo ello a muy poca distancia de la capital aragonesa, lo que lo convierte en una escapada ideal para un excursión de un día o escapada de fin de semana.

La plaza de Chodes destaca por su forma poligonal, de doce lados, donde se ubican el ayuntamiento, la iglesia y una veintena de viviendas. / COMARCA DE VALDEJALÓN

Una plaza barroca pensada para la vida de los vecinos

Uno de los aspectos que más llama la atención de la plaza de Chodes es que, según destacan los expertos, no fue concebida para el lucimiento de reyes y nobles, sino como un espacio pensado para la vida cotidiana de sus habitantes, en su mayoría campesinos, lo cual es precisamente una de las claves de su encanto.

La plaza forma parte del nuevo núcleo urbano levantado cuando la población descendió desde el antiguo asentamiento medieval. En ese proyecto, levantado en el siglo XVII, la plaza se concebió como el corazón del pueblo, el lugar alrededor del cual la localidad ha ido creciendo con el paso del tiempo y desarrollando su actividad.

La iglesia parroquial de Chodes, encajonada entre dos casas. / TURISMO DE ARAGÓN

El resultado es un espacio urbano que todavía hoy sigue despertando admiración por su originalidad. No en vano, se ha convertido en uno de los rincones más fotografiados y comentados de la provincia de Zaragoza. Entre las curiosidades que más llaman la atención está su iglesia parroquial, integrada dentro del perímetro de la plaza y con una fisonomía muy particular: se encuentra encajada entre dos casas.

El Mundial del Pollo, la carrera que hace único a este pueblo de Aragón

Si la arquitectura ya convierte a la Chodes en un destino singular, hay otro detalle que multiplica todavía más su fama: cada mes de septiembre su plaza acoge el conocido 'Mundial del Pollo', una carrera popular con enorme tradición que da aún más personalidad a este rincón aragonés.

Carrera del Mundial del Pollo de Chodes. / FACEBOOK / MUNDIAL DEL POLLO

Se trata de una prueba histórica y muy querida en la zona, con referencias documentadas desde principios del siglo XX y cuyo origen se remonta incluso más décadas atrás. La competición consiste en dar vueltas al perímetro de la plaza en una cita festiva y deportiva que atrae a corredores destacados y ha dado proyección a la localidad mucho más allá de Aragón.

Qué ver en Chodes, el pueblo zaragozano con una de las plazas más raras de España

Más allá de su espectacular plaza, Chodes guarda otros atractivos que merecen una visita. Entre ellos destaca la iglesia de San Miguel Arcángel, con su impresionante retablo principal que es una obra maestra creada por el renombrado artista Manuel Bayeu --cuñado de Francisco de Goya--; así como la iglesia de Santa María de la Huerta, en Villanueva de Jalón, conocida por sus yeserías de tradición mudéjar.

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También sobresalen los restos de antiguos castillos y varios enclaves del entorno que permiten completar la excursión con paseos en plena naturaleza con impresionantes vistas del lugar. Todo ello en un pequeño y tranquilo municipio, perfecto para quienes buscan descubrir lugares diferentes en Aragón.