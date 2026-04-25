Así será el nuevo parque de la Paz de Zaragoza: más verde, más accesible y con nuevos espacios de ocio

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Servicio de Infraestructura Verde, está realizando los pasos previos al proyecto de remodelación integral del Parque de la Paz, ubicado en el barrio de Torrero, una intervención estratégica que busca actualizar, revitalizar y adaptar este emblemático espacio verde a las necesidades actuales de la ciudadanía.

Con una superficie de más de 32.500 metros cuadrados, el parque constituye desde finales de los años ochenta uno de los principales puntos de encuentro social, cultural y paisajístico de la ciudad.

La propuesta, que fue presentada hace pocos días a representantes vecinales y vocales del distrito, responde a la necesidad de abordar una renovación global tras décadas de intervenciones parciales que, si bien han permitido mantener el parque operativo, no han resuelto de forma estructural los problemas derivados del paso del tiempo y del uso intensivo del espacio.

Renovar los parques de la ciudad

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha explicado que "seguimos avanzando en mi compromiso de renovar y mejorar los parques de Zaragoza. Al parque Grande se han ido sumando otros, como Miraflores, Royo del Rabal o el del Tío Jorge, cuyas obras acaban de comenzar. Ahora -ha continuado- estamos trabajando en el proyecto de remodelación del Parque de la Paz, un lugar de referencia en la zona sur de la ciudad. El objetivo es tener redactado el proyecto en la segunda mitad del año, de modo que podamos contar con una partida presupuestaria en el año 2027 que nos permita iniciar las diferentes fases de la reforma".

El proyecto se concibe como una estrategia a largo plazo que no solo interviene en los elementos físicos del parque, sino que también redefine su papel como espacio público central en la vida del barrio. En este sentido, uno de los ejes principales de actuación es la mejora de los viales, especialmente en aquellas zonas con mayor pendiente, donde se producen arrastres de áridos en episodios de lluvia.

Para solucionar este problema, se sustituirá el firme actual por una solera de hormigón tintado que mantendrá la topografía existente, incorporando además un sistema de recogida de aguas pluviales conectado a la red de saneamiento.

Esta actuación irá acompañada de la renovación completa del mobiliario urbano, incluyendo bancos y papeleras, con el objetivo de mejorar la calidad de la estancia y el confort de los usuarios. Asimismo, se aprovechará la intervención para optimizar los recorridos internos del parque mediante la incorporación de nuevos itinerarios que faciliten la movilidad y conectividad entre sus diferentes áreas.

Mejores accesos y espacio para las hogueras

Otro de los aspectos clave del proyecto es la reorganización de los accesos. El acceso sur, históricamente concebido como espacio de entrada principal, recuperará su carácter mediante la eliminación de elementos que dificultaban su funcionalidad, como antiguas zonas de juego, y la incorporación de un nuevo diseño con bancos y luminarias. Además, se habilitará un área polivalente que podrá acoger casetas durante las fiestas del barrio y funcionar como espacio de petanca.

Por su parte, el acceso norte, en contacto con el entorno del Canal Imperial, será objeto de una reconfiguración que mejore la relación entre ambos espacios. En esta zona se plantea la creación de un área de concesión para un quiosco-bar, aprovechando una superficie actualmente infrautilizada. Esta intervención permitirá ampliar la oferta de servicios del parque y dinamizar su uso cotidiano.

El proyecto también introduce una profunda transformación en la organización de los espacios de actividad. Uno de los elementos más simbólicos del parque, la zona de la hoguera vinculada a las fiestas del barrio, será rediseñado como un espacio central con identidad propia. Se delimitará un área específica para el fuego, equipada con mobiliario que garantice la seguridad y refuerce su carácter como punto de encuentro colectivo a lo largo de todo el año.

En paralelo, se abordará la mejora del área de patinaje mediante la regularización de su entorno, facilitando tanto su uso como el mantenimiento de las zonas ajardinadas. Asimismo, se creará una nueva y amplia zona de juegos infantiles en el centro del parque, equipada con elementos para diferentes edades y capacidades, incluyendo opciones adaptadas. Este espacio contará con cerramiento y zonas de descanso para adultos, garantizando condiciones adecuadas de seguridad y confort.

Nuevas plantaciones de arbolado

Desde el punto de vista ambiental, el proyecto apuesta decididamente por la naturalización del parque y la mejora de sus servicios ecosistémicos. Se llevarán a cabo nuevas plantaciones de arbustos y árboles, seleccionando especies adecuadas a las condiciones específicas del entorno para favorecer la biodiversidad y reducir los costes de mantenimiento. También se revisará el arbolado existente, procediendo a su renovación cuando sea necesario.

Uno de los elementos más innovadores de la actuación es la incorporación de una zona de laminación de aguas pluviales. Este sistema permitirá gestionar de manera sostenible el agua de lluvia, reduciendo la presión sobre la red de saneamiento y contribuyendo a la recarga natural del terreno. Además, su diseño tendrá un carácter pedagógico, visibilizando la importancia de la gestión hídrica en el contexto urbano.

Finalmente, el proyecto contempla la sustitución completa del vallado perimetral del parque, uno de sus elementos más característicos, que actualmente presenta un notable deterioro. La nueva solución garantizará mayor durabilidad y facilidad de mantenimiento, preservando al mismo tiempo la identidad del espacio.

La remodelación del parque se estructura en diez sectores de actuación que abarcan desde la pavimentación y redes de drenaje hasta las nuevas zonas de juego, áreas culturales, accesos, plantaciones y elementos de infraestructura verde. Esta planificación permitirá una ejecución ordenada y coherente del proyecto, asegurando la transformación integral del parque.

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El renovado parque de la Paz aspira así a consolidarse como un referente urbano que combine naturaleza, convivencia y actividad cultural, reforzando su papel como corazón del barrio de Torrero y punto de encuentro para toda la ciudad.