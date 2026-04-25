La vacunación infantil frente a la gripe mejora esta temporada en Aragón: alcanza el 53,6% en menores de 5 años

La vacunación infantil frente a la gripe ha aumentado esta temporada 2025-2026 en Aragón. Esta mayor cobertura se ha producido incluso habiendo ampliado el grupo diana, que ha pasado de comprender a los menores de 6 a 59 meses en la temporada 2024-2025 a incluir a los niños desde los 6 meses hasta cumplir los 8 años.

Según han informado desde el departamneto, la cobertura global ha aumentado un 3,4% respecto a la temporada anterior, al pasar del 40% en la campaña 2024-2025 al 43,4% en la actual. Si se compara el mismo grupo poblacional que en la campaña pasada (de 6 a 59 meses), los resultados muestran una mejoría destacable, al crecer del 40% al 53,6% en la campaña actual, lo que supone un incremento de más de 13 puntos porcentuales en menores de 5 años.

Desde la consejería han defendido que las novedades implementadas por el Gobierno de Aragón han contribuido a una mayor protección de los menores frente a la gripe. Ha sido este uno de los puntos que se ha tratado en la Jornada Vacunación en Aragón: Retos y oportunidades, que promueve la dirección general de Salud Pública de la DGA y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS) y que se ha desarrollado esta semana en el Centro de Tecnologías Avanzadas de Zaragoza.

Mejoras introducidas

Estas novedades incluyen el incremento del número de colegios en los que se ha ofrecido inmunización frente a la gripe, que han pasado de 29 en 2024 a 127 en 2025, así como un mayor número de jornadas de vacunación sin cita, algunas dirigidas solo a menores, y vacunación sin cita en centros de salud.

Otra novedad ha sido la ampliación del grupo diana infantil para la vacunación frente a la gripe, que ha pasado de los 6 meses hasta cumplir los 5 años en la temporada 2024-2025 a incluir a los menores de 6 meses hasta cumplir los 8 años.

Desde la consejería han añadido que, además, Aragón ha sido una de las primeras comunidades autónomas en incorporar esta campaña la vacunación de adultos frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS). Se ha dirigido a personas institucionalizadas de más de 60 años y a adultos con condiciones de especial riesgo, alcanzando una cobertura de más del 70%. La inmunización frente al VRS en lactantes se implantó ya en el año 2023.

Por lo que respecta a la vacunación frente a la gripe de las personas mayores, en los grupos de población de 80 años y más se ha alcanzado una cobertura del 72% y en de 60 a 79 años se ha llegado al 45,6%.

Jornada Vacunación en Aragón

La Jornada ‘Vacunación en Aragón: Retos y oportunidades’ ha reunido a más de 200 profesionales del ámbito sanitario, educativo y social, que han analizado los retos y oportunidades de la vacunación, desde la mejora de la confianza ciudadana hasta la accesibilidad en entornos rurales o colectivos vulnerables.

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En ella han participado la gerente del Servicio Aragonés de Salud (SAlud), Ana Castillo, la gerente del IACS, Elena Gonzalvo, la directora provincial de Sanidad de Zaragoza, Cristina Carcas y el periodista Adrián Matute, entre otros muchos profesionales.