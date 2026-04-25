Así es el vehículo B05 que Leapmotor fabricará en Zaragoza: deportivo, con un interior "de primera clase" y desde 19.500 euros

La marca china Leapmotor ha presentado de forma oficial en Europa, en el marco del Salón del Automóvil de Poznán (Polonia), su vehículo B05, que Stellantis fabricará en Figueruelas (Zaragoza). Se trata de uno de los cuatro coches que la compañía creará en Aragón, junto al B10, A10 y A05, y hasta ahora era la gran sorpresa porque no se sabía nada de él. De hecho, su primera 'aparición pública' fue hace unos días en Polonia.

La comercialización del vehículo, que es el primer coche eléctrico deportivo de Leapmotor, comenzó el pasado jueves en los primeros mercados europeos, con un precio en España desde 19.500 euros, según la información ofrecida por la empresa. El vehículo, con una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 6,7 segundos, es "práctico para el día a día".

El B05 está propulsado por un sistema de tracción eléctrica de alta eficiencia que ofrece 218 CV (160 kW) y 240 Nm de par. Cuenta con dos opciones de batería disponibles: una de 56,2 kWh que ofrece una autonomía WLTP de 401 km y la ProMax de 67,1 kWh con una autonomía WLTP de 482 km. La capacidad de carga rápida de hasta 174 kW CC permite recargar la batería del 30% al 80% en aproximadamente 17 minutos, lo que minimiza el tiempo de inactividad durante los viajes más largos.

En cuanto a seguridad, la protección de los ocupantes corre a cargo de 7 airbags, incluido un airbag central para reducir las lesiones en caso de impacto. Para reforzar la confianza en la conducción diaria, el B05 está equipado con 21 funciones avanzadas de asistencia al conductor, que funcionan mediante 14 sensores y cámaras.

La parte trasera del Leapmotor B05. / LEAPMOTOR

En el interior hay una pantalla táctil central de 14,6 pulgadas, mientras que los asientos de cuero ecológico contribuyen al confort y a un ambiente más saludable en el habitáculo. "Los asientos delanteros calefactables y una ergonomía bien pensada refuerzan aún más la facilidad de uso en el día a día", inciden desde Leapmotor.

También el B05 ofrece un generoso espacio interior tanto para los ocupantes delanteros como para los traseros. Los asientos traseros se reclinan 27 grados y un techo panorámico con parasol eléctrico inunda el interior de luz natural. En conjunto, los dos acabados ofrecen una propuesta bien equilibrada, que combina un diseño deportivo, seguridad avanzada, tecnología inteligente y facilidad de uso en el día a día, al tiempo que satisface las diferentes necesidades y expectativas de los clientes.

Un anuncio hecho realidad

El anuncio de que Stellantis fabricará cuatro modelos de Leapmotor en Figueruelas (Zaragoza) en los próximos años se conoció a finales de diciembre de 2025, cuando la marca china, en plena expansión internacional, mostró públicamente su apuesta por Aragón.

La confirmación del proyecto fue el 16 de diciembre, de forma inesperada, en la localidad de Borja y por boca de un alto ejecutivo de Leapmotor, el director global de Calidad, Ding Yongfei. Fue durante acto de presentación de la nueva compañía Lieder Automotive, la joint venture (empresa conjunta) creada por Fagor Ederlan (Corporación Mondrágon) y el grupo chino Duoli Tecnology para poner en marcha en esta localidad de una fábrica de chasis para los vehículos que la marca asiática ensamblará en Stellantis Figueruelas.

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De acuerdo a los plazos dados aquel día, el primer modelo que se creará en Aragón será el SUV eléctrico B10, que lo hará a partir del cuarto trimestre de 2026; a él se sumará el B05 en 2027 y, posteriormente, llegarán los nuevos A10 y A05.