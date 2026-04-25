Vox ganará 48.000 euros más en subvenciones gracias a los senadores autonómicos de Aragón y Extremadura

Vox añadirá 48.000 euros en subvenciones a sus cuentas gracias a los dos senadores autonómicos de Aragón y Extremadura que se incorporarán a la Cámara Alta en las próximas semanas. El acuerdo firmado entre el partido de Santiago Abascal y el Partido Popular para asegurar la gobernabilidad en las dos comunidades autónomas para la presente legislatura incluía el "traspaso" de los dos senadores autonómicos que actualmente tiene el PP hacia Vox. Este movimiento de sillones deja a dos escaños a la ultraderecha de poder formar un grupo parlamentario propio en la Cámara Alta.

El acuerdo de políticas, mensaje en el que se ha insistido desde PP y Vox durante toda la negociación en Aragón y Extremadura, tuvo una lógica traducción en responsabilidades en el futuro Consejo de Gobierno de ambas autonomías. En el caso aragonés, Vox contará con tres consejerías: Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Agricultura, Ganadería y Alimentación y Medio Ambiente y Turismo. Una de ellas tendrá rango de vicepresidencia. Además, Vox contará con dos puestos más, como son el mencionado senador autonómico y la vicepresidencia primera de la Mesa de las Cortes, un sillón de pura representación institucional.

El pacto en Aragón y Extremadura permite que Paloma Gómez y Fernando Carbonell, los dos únicos senadores que tiene Vox ahora, tengan en unas semanas dos compañeros de partido en los sillones aledaños. Por doblar la representación, el partido de Santiago Abascal recibirá una subvención de 48.000 euros al año. En Aragón, Vox no ha avanzado quién será la figura que tome posesión del escaño, aunque se espera que sea una persona con peso en el partido y trayectoria dentro de la ultraderecha aragonesa. En Extremadura será Ángel Pelayo Gordillo el que se haga con el puesto de senador por designación autonómica.

Los cuatro escaños que tendrá Vox en el Senado acercan a la ultraderecha a la formación de un grupo parlamentario propio. Necesitará seis sillones para conformarlo y salir del Grupo Mixto que ahora compone con UPN y el no adscrito José Ignacio Landaluce.

Negociaciones en Castilla y León y Andalucía

Los dos puestos a los que se Vox de lograr ese grupo parlamentario propio lo podría logar negociación mediante de nuevo con el PP. Una vez cerrados los acuerdos en Extremadura y Aragón, conservadores y ultraderechistas comenzarán con las conversaciones por el Gobierno de Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco (PP) salió reforzado en los comicios del mes pasado, pero dependerá de un pacto con Vox, que podría querer hablar del senador por designación autonómica.

Lo mismo, aunque las encuestas auguran lo contrario, puede pasar en Andalucía. El popular Juanma Moreno parte como claro favorito a las elecciones del próximo mes de mayo y varios sondeos le dejan, a tres semanas de las votaciones, a las puertas de la mayoría absoluta. Si la lograse, nada tendría que hacer Vox, que en esas mismas encuestas parece sufrir un frenazo respecto a su considerable crecimiento en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Si Moreno necesitara su apoyo, no sería de extrañar que los de Abascal quisieran rematar su jugada para ampliar su presencia en el Senado.

El baile de escaños en la Cámara Alta impacta considerablemente en Aragón. El popular Eloy Suárez, histórico del partido de Jorge Azcón en la comunidad, es en la actualidad presidente de la comisión Koldo del Senado, que investiga parlamentariamente la presunta trama dirigida por los socialistas Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. La ocupación de Vox de ese senador autonómico obligará a elegir a un nuevo presidente de esta comisión.

Eloy Suárez, presidiendo la comisión de investigación del caso Koldo, en el Senado. / EUROPA PRESS

La otra senadora por designación de las Cortes de Aragón es Mayte Pérez (PSOE). Aunque los socialistas de la comunidad no avanzan quién ocupará el puesto, sí se da por hecho que la mano derecha del expresidente Javier Lambán dejará la Cámara Alta y que el PSOE, ahora bajo la dirección de Pilar Alegría, designará a otra persona para ocupar ese puesto.

Subvenciones por senador

Conseguir un par de senadores tiene varias implicaciones parlamentarias, pero también tiene repercusiones económicas para Vox, ya que incrementará notablemente la subvención que le corresponderá por parlamentario.

Cabe recordar que los senadores de Vox se enmarcan dentro del Grupo Mixto, que lo comparten junto con la parlamentaria de UPN, María del Mar Caballero, y el alcalde de Algeciras José Ignacio Landaluce, que se marchó del PP.

En este contexto, el Senado facilita a los grupos parlamentarios una subvención cuya cuantía se fija en función del número de sus componentes y un complemento fijo para todos. La parte fija para todos los grupos es de 15.732 euros al mes, mientras que la parte variable asciende a 1.996,50 euros al mes por cada senador.

Esto quiere decir que Vox pasará a percibir un total de 47.196 euros anuales por subvención al ganar dos senadores.