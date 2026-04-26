Quién es quién en el ecosistema tecnológico: las empresas que bajan la nube a la tierra

Son los principales actores del sector de la tecnología en Aragón y cuentan con más recorrido en nuestra comunidad que las multinacionales que han agitado el avispero en los últimos tiempos en forma de inversiones tecnológicas. Van desde la consultoría a campos como la neurotecnología o la recreación de entornos virtuales y también han empujado a otras compañías a integrarse en el ecosistema.

DXC TECHNOLOGY

DXC Technology es una de las principales multinacionales que opera en Aragón, siendo Zaragoza uno de sus bastiones para el conjunto de España. La compañía se dedica a desarrollar aplicaciones, servicios de inteligencia artificial o entornos en la nube para el sector público y clientes de sectores como la banca, la automoción o la defensa.

Su mudanza a la avenida Cesáreo Alierta de la capital es el paso más reciente de una historia que arranca con otro nombre, el de la marca EDS (General Motors) en los años 80, sigue con HP y cristaliza en DXC tras subdividir el gigante tecnológico su parte de servicios. “Vamos a hacer más de 40 años, por encima de 1.000 empleos (1.500 previstos para 2027)”, resume el director territorial y de negocio, Jorge Calderón, quien aprecia un giro “local” de la multinacional. “Es verdad que hace unos años igual no trabajábamos mucho apuntando hacia el cliente aragonés, nuestra idea siempre es ser muy colaborativos”, señala, si bien la situación ha cambiado.

En Aragón, asegura, existe competencia aunque “menos que en otros mercados de España” o grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Al mismo tiempo, resulta más fácil mantener una relación cercana con los clientes, explica, y sinergias con empresas que son a la vez potenciales competidores.

O, de igual modo, el clima hace posible acercarse a las instituciones y a ramas más alejadas a la tecnología sobre el papel, que ahora demandan procesos de transformación. Es el caso de los dos principales clubes de fútbol, Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca, monitorizando los datos de sus jugadores junto a AWS.

NTT DATA

La consultora tecnológica NTT Data, con matriz en Japón y que ha pasado por varias denominaciones, cumple 30 años en España y 15 en Aragón. En nuestra comunidad, nació como Net2u y fue adquirida por Everis en 2010, absorbida a su vez por la matriz NTT Data 4 años más tarde. En la actualidad, cuenta con una plantilla a nivel autonómico que ronda los 600 empleados tras experimentar un gran impulso de 2024 en adelante.

“Aquí tenemos servicios de cloud y todo lo que tiene que ver con la experiencia digital de nuestros clientes”, señala la directora en Zaragoza, María Jesús Cáncer. Por las oficinas de El Trovador y Aragonia pasan proyectos nacionales e internacionales, estos últimos vinculados incluso a la Comisión Europea y la ONU. En el plano local, destacan como clientes Ibercaja o la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón, con la que se han desarrollado sistemas de prescripción y dispensación de medicamentos o para mejorar el conocimiento de la historia clínica del paciente. “Proyectos de tecnología, pero muy ligados al día a día de las personas”, precisa María Jesús Cáncer.

El desarrollo de la IA se ha traducido en “mucha demanda de servicios” y, por lo tanto, más trabajo para la consultora. Según su directora en la capital aragonesa, el cambio principal está en su introducción “como una parte importante y trascendental del día a día”. “Aunque lleva tiempo entre nosotros, ha llegado un poco de golpe y la verdad que realizamos bastantes proyectos para ayudar a adoptar esta tecnología”, comenta.

Así las cosas, el desembarco de empresas derivadas de los centros de datos representa otra ventana de oportunidad. “Que haya un ecosistema atrae talento de calidad, especializado y nosotros nos nutrimos de eso”, añade.

LIBELIUM

Libelium descifra los datos. La firma aragonesa se ha especializado en los denominados gemelos digitales, réplicas virtuales de diferentes entornos para monitorizar en tiempo real desde la afluencia de turistas en las Cinco Villas hasta lo que rodea a “infraestructuras críticas”. Por ejemplo, la calidad del agua en el Canal de Panamá, uno de los más importantes del mundo, o el número de vehículos aparcados en el aeropuerto de Dammam, en Arabia Saudí, que gestiona la petrolera Aramco.

La CEO y cofundadora, Alicia Asín, explica que ha crecido el interés en los gemelos digitales, basados en inteligencia artificial. Y es que permiten tener sobre la mesa todos los escenarios posibles y facilitan la toma de decisiones. “Mezclan gestión de datos, infraestructuras críticas y ciberseguridad, algo totalmente transversal, con entornos absolutamente extremos. Todo esto tiene una dimensión práctica y se puede llevar a cuestiones de aquí, como es el proyecto de las Cinco Villas”, resalta.

Libelium, en su 20 aniversario, cuenta con una plantilla de 94 trabajadores. Cumple dos décadas con buena salud y en medio de un momento “muy interesante en el mercado”. “La calidad de los datos nunca ha sido tan importante como lo es ahora y nosotros dominamos perfectamente esa cadena”, dice Asín. Se trata, según sus palabras, de entender en conjunto ese volumen de información e incluso interactuar con él en lenguaje natural.

De cara a futuro, pide que los grandes anuncios de inversiones tecnológicas puedan contribuir a mejorar dichos procesos y no se queden solo en operaciones “cortoplacistas”: “tenemos que jugar esa baza porque se ha generado una oportunidad y hay que ser capaces de aprovecharla”.

IMASCONO

Imascono, también aragonesa y con una filial en Miami, es una de las pioneras en el ámbito de los gemelos digitales y la realidad virtual. Durante la pandemia, en una fase mucho más incipiente, impulsaron la ofrenda virtual a la Virgen del Pilar y las réplicas han llegado hasta el castillo de Loarre, en Huesca, o el Ayuntamiento de Monzón. La empresa fue creada en 2010 por Héctor Paz y Pedro Lozano y ha atravesado distintas fases hasta la actualidad.

“Lo que conseguimos es dar a las empresas la bola de cristal, con simulaciones que pueden tener una vista operativa”, resume Paz. “En el turismo por ejemplo entra también un factor muy importante con estas recreaciones, podemos construir ese patrimonio histórico que nos va a permitir visitarlo tal y como es o era”, añade Lozano.

Imascono ha implementado programas de entrenamiento y formación virtual que te permiten ponerte en la piel de un transportista o un veterinario. “Te pones las gafas de realidad virtual y te metes en el laboratorio a hacer una vacuna, a una granja para la vacunación de un pollo o la carga y descarga de un camión. Como si estuvieses en el sitio, pero sin estarlo”, resumen.

Su recorrido como empresa, acelerado por el auge de la IA y los entornos digitales que ahora modelan, no es el resultado de subirse a una ola. “Más bien al revés, la hemos estado construyendo desde los cimientos, desde la credibilidad”.

BITBRAIN

Desde Zaragoza, Bitbrain, creada en 2010 y con 69 empleados en la actualidad, se ha posicionado como uno de los puntales de la neurotecnología en Aragón. La empresa diseña dispositivos capaces de medir la actividad cerebral y que la “traducen”.

“Sería lo más parecido posible a leer el cerebro, es una tecnología que puede cambiar la manera que tenemos de vivir, de relacionarnos o de trabajar”, expresa la CEO y cofundadora, María López, quien asegura que estos procesos se han agilizado gracias a las nuevas herramientas de IA. “Cada vez somos más capaces de extraer información sin ser tan engorroso”.

“Vamos a empezar a ver más neurotecnología en casa, que nos ayudará a dormir mejor, a rendir mejor, a estudiar mejor, a ser más productivos”, afirma. Es una de las líneas de desarrollo del sector y que, de acuerdo a sus palabras, tiene aplicaciones en la salud, la educación o la defensa, entre otros campos

Por otro lado, Bitbrain ha captado el interés otras empresas y clientes: “Por ejemplo, quieren desarrollar una tecnología para diagnosticar a personas con problemas auditivos y no pueden involucrarse en el diagnóstico. Otra línea bastante potente es el I+D en el ámbito de la salud”.

BSH

El grupo BSH, propietario de Balay y con plantas en Montañana y La Cartuja, ha implementado la inteligencia artificial en sus procesos “de forma escalable, concreta y orientada a generar valor real” para todos los actores implicados, detalla el director de Operaciones y Tecnología, José Juste.

De cara al cliente, se utiliza en para reforzar la experiencia. En la fábrica, para “anticipar las piezas que los equipos probablemente necesiten en cada intervención”. “Es algo que mejora la preparación del técnico y permite resolver en torno al 90% de incidencias en la primera visita. La IA también nos ayuda a optimizar la planificación de recursos y a agilizar la atención al cliente”, afirma.

Durante el proceso de fabricación, “contribuye a mejorar el control de calidad a través de sistemas de inspección visual que pueden detectar detecciones en fases tempranas y reducir desperdicios”. Y finalmente, el producto que llega a las casas ya cuenta con dispositivos como cámaras o asistentes. En el mercado chino se ha implementado al función del control por voz, si bien habrá que esperar para que llegue a España.

Al mismo tiempo, los empleados reciben formación en estos ámbitos para lograr “una adopción transversal de las herramientas digitales y de inteligencia artificial”. “Complementa su trabajo, pero no sustituye la toma de decisiones de las personas”, matiza Juste.

IBERCAJA

Tampoco escapa a los cambios el principal banco de Aragón, Ibercaja, que afronta este periodo de transformación “en clave positiva”, pero conscientes del “riesgo” que entraña adaptarse. El director de Estrategia, Transformación y Dato, Nacho Torre, advierte sobre la importancia de que la inteligencia artificial no se convierta en una nueva brecha digital, pues la que se arrastraba con la banca electrónica “se ha estrechado bastante” en los últimos años.

La implementación está siendo “progresiva”, apunta. Ya se emplea a la hora de hacer más accesible la lectura de los contratos bancarios, la adaptación al denominado lenguaje B2, como fija la ley. Además, la aplicación móvil dispone de un chat asistencial de IA. “Hemos empezado con unos pocos de miles de clientes y vamos aumentando el número de usuarios que pueden acceder”. A nivel interno se han dado los primeros pasos para un canal de comunicación de incidencias. Con todo, “tienes que tener criterio” a la hora de caminar en esta dirección, insiste Torre.

El año pasado, Ibercaja y la Fundación lanzaron junto al Gobierno de Aragón y Microsoft la iniciativa IAON, con la que buscan acercar la IA generativa al conjunto de la población, empresas y organizaciones. De la mano del proyecto nació un observatorio anual, cuyo primer informe definió una foto fija de cuánto y cómo se utilizan estos medios en España y la Comunidad, y la percepción de la sociedad.

Nacho Torre percibe un acercamiento general, con matices. “Los riesgos que ven las personas no residen tanto en la propia tecnología como en el uso que las empresas u organismos hacemos de ella”.

FERSA

Los rodamientos para vehículos y maquintaria que fabrica Fersa se remontan al final de los años 60 del siglo pasado y desde Zaragoza, ahora en la Plataforma Logística Plaza, se ha extendido hasta convertirse en una multinacional con fábricas en Austria, China o India. Son proveedores de marcas como Mercedes o MAN.

Su largo recorrido como compañía ya implica haberse sometido a distintos procesos de transformación tecnológica. En la actualidad, esos cambios están “muy vinculados a la digitalización”, de acuerdo al responsable de Innovación y Desarrollo de Fersa España, Ignacio Miguel. “Estamos incorporando herramientas como los gemelos digitales para optimizar el flujo de trabajo, desarrollar tecnologías propias en nuestras líneas y avanzar hacia modelos de fabricación avanzada”.

Es su respuesta a unas tendencias de mercado que requieren profundizar en “la electrificación, la necesidad de seguir ganando eficiencia, el aumento de las exigencias de fiabilidad y la petición de soluciones preajustadas de fábrica”.

“Fersa trata de mantener un papel relevante dentro del tejido industrial de la comunidad. Aragón sigue siendo un pilar estratégico para nuestras operaciones como entorno de desarrollo, colaboración e innovación, con talento técnico especializado”, valora Ignacio Miguel. En este sentido, Zaragoza, como centro de actividades, es su particular polo tecnológico para el resto del grupo.

ADIDAS

Una marca de ropa cuenta con uno de los principales centros de transformación digital del sector tecnológico en Aragón. Son las instalaciones de Adidas en el World Trade Center de Zaragoza, donde trabajan más de 400 personas, una cifra por encima de los 200 empleados de Caspe (logística y el outlet). Los perfiles van de ingenieros a especialistas en software y de los datos y los entornos en la nube.

El de la capital aragonesa fue en su día uno de los primeros enclaves de este tipo que la marca desplegó fuera de Alemania a partir de 2014, con el inicio de la estrategia de digitalización, y actualmente lidera los procesos de transformación de la compañía relacionados con la inteligencia artificial.

Durante la celebración del congreso tecnológico The Wave, el responsable de tecnología digital y e-commerce, Fernando Cornago, destacó el “nivel de innovación” y cambio constante al que está expuesto el sector. Adidas tiene previsto introducir la IA de forma transversal, de cara a los clientes y a nivel interno, y en la actualidad ya utilizan herramientas como Open AI. Como en otras empresas, el objetivo no es sino simplificar procesos y acortar plazos.

UN SECTOR CON MULTITUD DE NOMBRES

El terreno de las multinacionales se ha agitado en los últimos años al calor de las inversiones en centros de datos, si bien el interés ha cristalizado en otros anuncios por parte de empresas aragonesas, como Samca. Amazon Web Services es la única con infraestructuras en funcionamiento (Huesca, Villanueva de Gállego y El Burgo de Ebro) y una ambiciosa ampliación en marcha que la llevará a tener presencia en las tres provincias. Blackstone y Microsoft son otros nombres propios, en especial esta última, con el inicio de sus obras en la rampa de salida para este mismo año, según confirmaron en el congreso The Wave.

No se quedan atrás las consultoras, al margen de las ya citadas DXC y NTT Data. Entre otras, Deloitte, Accenture, KPMG y Capgemini. Inetum completará su apuesta en Aragón con la mudanza al DAT Alierta, como también se dio a conocer en The Wave. En la actualidad tiene sedes en Zaragoza, Huesca y Monzón.

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Con raíces en Aragón, destacan Hiberus, Integra, Inycom, Nologin, BTS, Babel o Scati. Central de reservas, la agencia de viajes online nacida en Aínsa, es otro ejemplo de innovación que no forma parte del sector tecnológico, pero que se ha asomado a los cambios en el ámbito digital.