El nuevo Gobierno PP-Vox en Aragón preparará directamente el Presupuesto de 2027

El acuerdo entre PP y Vox por el nuevo Gobierno de Aragón recoge el compromiso de las dos formaciones de presentar, y aprobar, cuatro proyectos de Presupuestos. El nuevo Ejecutivo autonómico, que se pondrá a rodar en la primera semana de mayo, mirará directamente a las cuentas autonómicas de 2027 y no intentará sacar adelante las de 2026, como reconoció el presidente en funciones, Jorge Azcón, ya que su vigor sería de apenas unos meses.

"PP y Vox se comprometen a elaborar y aprobar unos presupuestos anuales para los ejercicios 2027, 2028, 2029 y 2030 que permitan llevar a término en tiempo y forma las medidas del presente acuerdo", suscriben los dos partidos en el pacto. Las dos derechas se marcan como objetivo "reducir la presión fiscal que soportan los ciudadanos y el gasto superfluo". A lo largo del acuerdo se desarrollan varias medidas para estas dos intenciones generales.

El pacto compromete a PP y Vox a "velar por la eficiencia presupuestaria, el bueno uso del dinero público y la optimización de los recursos". Y se marca como objetivo final que los recursos de los que dispone la comunidad autónoma "repercutan de forma directa en la mejora de la calidad de vida de los aragoneses".

Ambos partidos llevarán a cabo sus medidas políticas a partir del Presupuesto de 2027 y mantendrán las cuentas prorrogadas en el presente ejercicio. La tramitación del proyecto presupuestario, que necesita previamente de un techo de gasto aprobado, se prolonga unos dos meses en las Cortes de Aragón, entre la presentación del proyecto, los plenos de debate y votación y el plazo intermedio para presentar enmiendas con el que gozan los partidos políticos de la Cámara autonómica. Así, en el mejor de los casos, no habría nuevos Presupuestos hasta julio y el cierre del ejercicio se suele hacer entre septiembre y octubre, por lo que las cuentas tendrían una vida de tres meses, a todas luces poco práctico.

Jorge Azcón, en la presentación del pacto, insistió en el Presupuesto para "mejorar la calidad de vida" y admitió este escenario, ratificando que centrarán los esfuerzos en preparar las cuentas autonómicas de 2027.