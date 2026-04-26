El pueblo de Huesca que es un referente de los deportes acuáticos y tiene un museo único en España

El turismo de Aragón ha aumentado de forma exponencial en los últimos años gracias al auge de un tipo de ocio diferente con cada vez más aficionados. Los viajeros ya no se centran únicamente en el patrimonio monumental de Zaragoza con su Basílica del Pilar, La Seo y La Aljafería como principales referentes sino que han ampliado el horizonte hacia núcleos mucho más pequeños, pero con mucho encanto.

Por su parte, la provincia de Teruel ha llamado la atención de muchos turistas gracias a la belleza de sus pueblos, muchos de ellos considerados entre los más bonitos de España. Mientras, Huesca se ha consolidado en los últimos tiempos como el mejor destino de Europa en turismo de aventura con el Pirineo y el Prepirineo como lugares preferidos por los deportistas.

Uno de los municipios oscenses que ha logrado en las últimas décadas convertirse en una referencia en la práctica de deportes acuáticos en todo el sur de Europa es Campo, cuyo nombre también llama la atención. Y es que el cauce del Ésera a su paso por la localidad, con un caudal abundante durante todo el año y una zona y rápida permite disfrutar de un descenso en kayak, rafting u otras modalidades. Son muchas las empresas las que se han establecido en la localidad oscense ofreciendo servicios con guías, cursos y alquiler de material.

Varias personas haciendo rafting en el río Ésera a la altura de Campo / RAFTING ESERA

Situado en el corazón de la comarca de la Ribagorza en el velle de Benasque, Campo cuenta con casi 500 habitantes según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. El casco urbano de la localidad cuenta con varios atractivos donde se combina patrimonio, tradiciones y rincones con mucha identidad propia. Los principales atractivos monumentales de Campo son la Iglesia de la Asunción, de origen románico, la ermita de San Sebastián y la ermita de San Antonio, ambas están muy ligadas a celebraciones populares.

Otros espacios del pueblo altoaragonés que no te puedes perder son la plaza Cabovila, con su crucero frente a la iglesia, la bonita Plaza Mayor, epicentro de la localidad y hogar de mercados y tradiciones como la chinchana o la placeta La Pedra, que recuerda la lucha vecinal contra la construcción de un pantano en los años 70.

Iglesia Parroquial de Campo / CASA SANTORROMÁN

Un museo único en España

Más allá de sus monumentos, Campo ofrece una experiencia muy ligada a la cultura popular. Las birllas, un juego tradicional femenino que todavía se practica en las calles de la localidad cuando llega el buen tiempo, es un símbolo del pueblo. En la localidad también existe un espacio único en España: un Museo de Juegos Tradicionales, situado en un edificio que mantiene las características de la arquitectura popular de la zona. Tal como explica el Ayuntamiento de Campo en su página web, la exposición "presenta juegos procedentes de la mayor parte de las comunidades autónomas, mostrando al visitante una perspectiva inusual sobre los procesos del mundo rural que giran alrededor del juego".

Otro de los museos más curiosos de todo Aragón está también en Campo. Se trata del Museo de los Bastones, un lugar llamativo acogido como legado de la obra desinterseada de Joaquín de Mur, un vecino que dedicó su tiempo y esfuerzo a la fabricación de 'gayatas'. Para ello,utilizaba madera de almez, endrino, boj, sabina, enebro, caña de bambú, hoja de palmera y olmo.

Noticias relacionadas

Museo de la gayata en Campo / AYUNTAMIENTO DE CAMPO

Campo también es punto de partida de muchas excursiones por preciosos lugares del Pirineo y también a miradores para contemplar las altas cumbres de la coordillera que divide Francia y España. Por ejemplo, desde la localidad nacen rutas como el ascenso al Turbón y otras menos duras para hacer con la familia. Una de las más bonitas cruza un puente medieval de único ojo, realizado en sillarejo bastante regular situado en el antiguo camino que iba de Campo a La Fueva.