Solo una empresa quiere trasladar a Aragón las pinturas profanas de Sijena

El conflicto entre Aragón y Cataluña por las pinturas de Sijena avanza en dos operaciones paralelas. La primera, de las pinturas murales, ya tiene un organigrama de 56 semanas que el MNAC (Museo Nacional de Arte de Cataluña) deberá ir cumpliendo y destacando los hitos, pese al recurso presentado. La segunda, sobre el destino de las pinturas profanas, sigue su camino a mayor velocidad y ya cuenta con una empresa interesada en el desmontaje y el transporte de estas piezas, no tan reconocidas como las mureales, hasta el monasterio oscense.

La empresa Sit Proyectos, Diseño y Conservación es la única que ha presentado un proyecto para la licitación de este análisis, desmontaje y transporte del conocido como conjunto menor. Aunque desde el Gobierno de Aragón, el director general de Cultura en funciones, Pedro Olloqui, siempre ha hablado del regreso de todas las piezas y de «un conjunto indivisible» que se comprenderá al completo cuando todas las pinturas estén expuestas en Villanueva de Sijena.

El conjunto menos frágil que se exhibe en la sala 17 del MNAC y que se prepara para abandonar el museo ahora que el proceso de licitación ha entrado en su fase final. Sit Proyectos, Diseño y Conservación ha presentado una oferta por valor de 51.659,74 euros para llevar a cabo esas tareas de desinstalación de las pinturas que ahora se encuentran en el MNAC y de su posterior embalaje, transporte y desmontaje en el monasterio aragonés.

El presupuesto base de la licitación era de 67.377,80 euros, IVA no incluido. La firma, especializada en el trasporte de obras de arte y colaboradora habitual de museos barceloneses como el MNAC o el Macba, se ha encargado de traslados tan llamativos como los del Templo de Debod o el Museo del Ejército. En los próximos días se estudiará la documentación previa requerida y se formalizará la adjudicación del contrato.

También es objeto del contrato el desambalaje de las pinturas y todas las actuaciones derivadas de estos transportes, y, atendiendo que se trata de pintura al fresco, arrancadas y traspasadas a tela, los embalajes y los transportes deben realizarse en condiciones que garanticen su conservación.

Las pinturas profanas son un conjunto de pintura mural –fresco trasladado a tela– formado por ocho plafones que, a manera de friso continuo, decoraba la parte superior de los muros de una sala rectangular situada entre la iglesia y el claustro.

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La ejecución de los servicios del contrato deberán comenzar después de la firma del contrato prevista para el 15 de mayo y finalizar antes de diciembre de 2026, sin que se prevean prórrogas.